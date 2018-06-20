Пленум Верховного суда рассмотрит применение законов о митингах и других публичных акциях.
Это, как передает ТАСС, станет первым подробным разъяснением пленума по спорам, связанным с проведением митингов, шествий и других публичных мероприятий, а также делам о привлечении к ответственности за правонарушения на массовых акциях.
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marek 21 июня 2018 | 01:23
Да-да, пусть рассмотрит нагайки, дубинки, лжесвидетельство полицейских, разъяснит, что считается неповиновением полицейским на акциях, пусть определит меру наказания за репосты и лайки, а также разъяснит роль суда - требуются ли ему доказательства невиновности.