Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки, приравнивающие один день в СИЗО к полутора дням в колонии

Этот законопроект десять лет лежал на полке в нижней палате парламента.

До сегодняшнего дня для всех подсудимых, помещенных в изолятор, действовало правило «день за день». Эта схема применялась вне зависимости от того, какое наказание назначается в итоге и не учитывала, что условия содержания в СИЗО значительно хуже, чем в колониях, например, общего режима. Правозащитники многие годы добивались справедливого пересчета срока.

Теперь, согласно законопроекту, в отношении исправительной колонии общего режима будет действовать пропорция один день к полутора. В случае поселений – один день, проведенный в СИЗО, будет засчитываться за 2 дня отбытия наказания. А два дня домашнего ареста приравниваются к одному дню лишения свободы. При этом правило «день за день» сохранится для тех, кого отправляют в тюрьмы, а также колонии особого и строгого режима.

Предполагается, что порядок зачета времени в изоляторе в срок лишения свободы будет определять Минюст