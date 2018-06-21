Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье»
В них фигурирует и окружение высших российских чиновников, — сказал журналист «Новой газеты» Роман Анин в видеоролике на сайте издания.
В частности, в панамских документах фигурирует сенатор Александр Бабаков, а также бывшие депутаты Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 00:08
Близится час расплаты властных жуликов, воров и бандитов за свои преступления!
ura_russians 21 июня 2018 | 00:56
mikhail_spb_:
Близится час расплаты властных жуликов, воров и бандитов за свои преступления
—-
это ты про Касьянова, чубайса, кудрина сейчас ?
немцов, ходор, березовский уже расплатились?
putinfukin 21 июня 2018 | 01:12
mikhail_spb_: эхо не договаривает... основная информация ,что в Панаме ведется расследование в отношении виолончелиста Ролдугина на предмет коррупции о отмывания денег.
fresh_breeze 21 июня 2018 | 00:17
Очередной пук в лужу. Там в Панаме кто только не держит бабло. Например, бывший британский премьер-министр. Или "президент мира" некто Порошенко Пэтро.
Дальше-то что? Все остаются на своих местах, посеянная смута всходов не даст, зря старается НГ.
pavelmistery 21 июня 2018 | 00:22
fresh_breeze: Всмысле если один вор держит там ворованные деньги, то это оправдывает российских воров? )
whiskasdetkam 21 июня 2018 | 00:47
pavelmistery: каких воров, Вы о чем? там хранит свои сбережения самый богатый музыкант современности, звезда всемирного масштаба - виолончелист Ролдугин
fresh_breeze 21 июня 2018 | 00:51
pavelmistery:
А они ворованные, деньги эти? Само по себе держать деньги далеко от дома ещё не есть криминал, всё зависит от происхождения денег и оттого, выплачиваются ли с них на родине налоги по процентам.
Так что, одни лишь фамилии, обнаруженные в оффшоре, не тянут на сенсацию, хотя амбиции писаки из НГ понять можно, славы жаждут все.
eyjafjallajoekull 21 июня 2018 | 00:34
fresh_breeze: Совтролли или тупые или прикидываются таковыми. Порошенко, будучи предпринимателем сам заработал эти деньги и, держал их там, чтобы минимизировать налоги: нехорошо, но некриминально. Деньги там хранил не Кэмерон, а его отец. Кроме того, сам Кэмерон уже давно ушел в отставку. Речь идет о государственных чиновниках, остающихся на своих постах и ни дня не проработавших в бизнесе (впрочем, если бы и были там-толку от их деятельсности был полный ноль или покажите мне хоть одну дельную вещь с надписью Made in Russia).
tks 21 июня 2018 | 00:43
eyjafjallajoekull: И такая вещь есть!! Это скотч, которым "ГЛОНАСС"-устройство на ошейничке лабрадорихи Кони гарантированнодержалось...
akrayzler 21 июня 2018 | 01:34
tks: А хряк рогозин? Породистый. Хоть сейчас на случку.
tks 21 июня 2018 | 01:41
akrayzler: Ну, макропиги пока
прячутся ЧС видимо ,
antiboh 21 июня 2018 | 00:42
fresh_breeze: fresh_breeze: зря старается НГ.//
А это разве НГ старается? НГ лишь людей информирует. И всем вот видно кто воров покрывает.Статья ,кстати.
juliaraff 21 июня 2018 | 00:19
Неужели, это кого-то еще удивляет? И так всем давно понятно, кто у власти.
filipp14262 21 июня 2018 | 01:24
juliaraff: Многих удивит, если об этом расскажут по первому каналу.
tks 21 июня 2018 | 00:38
Я как раз с одной конторкой Никанора из этого досье сужусь, вот только всё беню её найти пока не могу ;)))
tks 21 июня 2018 | 00:40
tks: P.S. Как найду беню - табло ему порядочно начищу, вот как есть перед всем честным народом обещаю!!
buva53 21 июня 2018 | 00:44
Так ещё за прошлые материалы никто не сел и даже к суду не привлёкся - это "материалы на кого надо материалы",
asi 21 июня 2018 | 00:52
И это высшие российские чиновники? Вообще-то сенаторы и депутаты - не чиновники.
ed10075 21 июня 2018 | 00:59
Жульё напряглось, со стоном: "Чур не меня!".