Испания выиграла 1:0 в матче с Ираном в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу
Единственный мяч на 54 минуте гол забил Диего Коста.
Ранее сегодня Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная России – впервые в своей истории — вышла в плей-офф турнира.
С таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко.
Комментарии2
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neyexo 20 июня 2018 | 23:12
Я совсем не вижу женщин на поле.
Сексистская какая-то игра. Где равные возможности?
polsan 20 июня 2018 | 23:25
neyexo: У Вас злой глаз, Карл! )