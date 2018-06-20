Матвиенко: Пенсионная реформа не будет отложена
Пенсионная реформа не будет отложена. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Могут быть уточнения, шлифовка законопроектов, но отложить реформу? Нет. Законы должны быть приняты осенью», — сказала Матвиенко. При этом она пообещала, что законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке законопроектов, — сообщает «Интерфакс». Матвиенко также напомнила, что каждый регион в течение 30-ти дней должен высказать свое отношение к проекту закона.
А спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил целесообразность пенсионной реформы тем, что Россия это воюющая страна. Таким образом он ответил на реплику представителей оппозиционных фракций, которые критиковали инициативу о повышении пенсионного возраста.
Комментарии16
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sbk 20 июня 2018 | 23:05
Смело.
danko1 20 июня 2018 | 23:11
sbk: А если не воевать, не воровать и не врать, если вернуть награбленное в страну, то пенсионную реформу можно будет подготовить и провести без спешки, когда продолжительность жизни реально увеличится и рабочие места появятся не только в лживых обещаниях Путина?
Да и Матвиенко, имеющий огромный дворец в Италии, и отправившей в отставку не так давно сенатора только за то, что он похвастался, что его дворец по соседству с дворцом Матвиенко, выдал тайну.
Может, им, только врать и воровать умеющим, под суд пойти, а не заниматься массовым ограблением россиян себе на очередные дворцы?
vla7815 20 июня 2018 | 23:21
danko1: ////// А если не воевать, не воровать и не врать, если вернуть награбленное в страну, то пенсионную реформу можно будет подготовить и провести без спешки, /////
Значит они не могут не воевать, не воровать, не врать. И награбленное не могут вернуть. Значит будут делать только то, что могут: гнобить и грабить население захваченной ими России.
gordy 20 июня 2018 | 23:49
"А спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил целесообразность пенсионной реформы тем, что Россия это воюющая страна."
... и у неё плохие начальники?
orein51 20 июня 2018 | 23:12
sbk: Это приказ тому, кто будет подписывать Закон!
jamba 20 июня 2018 | 23:11
Из воспоминаний А.Шелепина " Хрущев активно продвигал создание совхозов. Нужна была поддержка снизу. И он решил поехать в родную Калиновку (Курская обл.), выступить перед односельчанами и убедить их в правильности реформы. Народ собрали у правления, Хрущев вышел на крыльцо и стал рассказывать о пользе совхозов. Главный аргумент, совхозы это: никаких забот, все будет делать государство, вы только работайте! А для начала, начните сдавать своих коров, кур и свиней, в совхоз. Народ слушал молча. Потом, кто то из задних рядов выкрикнул: Никита, да ты ох...л! Хрущев обиделся, развернулся и скрылся в здании правления.";)))))))))))))))))))))))))))
piccoru 20 июня 2018 | 23:13
Со своими гражданами воюющая...
cite 20 июня 2018 | 23:13
С каких это пор грабеж реформой называется?
lewonder 20 июня 2018 | 23:15
Два стакана этой профурсетке
redka17 20 июня 2018 | 23:15
Выбранная система или системы пенсионных отчислений должна быть вынесена на референдум.
ramses333 20 июня 2018 | 23:22
Пусть эта державная леди и по чистой случайности мать миллионера (если не миллиардера) примет полстакана и, наконец, угомонится.
salut__521 20 июня 2018 | 23:31
У их, смотрю, сплошные мать-терезы, у нас поголовные мать-валиполстаканы, мать вашу...
trans 20 июня 2018 | 23:43
Смачно дед Щукарь харкнул в свой электорат.
fmsf FMSF 20 июня 2018 | 23:44
ТАБЛЕТОК наелась, а запить не дали.
СТАКАН не нашли.
ramen 20 июня 2018 | 23:46
Валя, какая же ты дура...
если не воевать, не воровать, вернуть законному владельцу Крым, вывести бандюков из Донбасса, помириться с НОРМАЛЬНЫМИ странами - ведь и деньги появятся, и инвестиции...
Всего лишь УЙТИ ОТ НЫНЕШНЕГО УБЛЮДОЧНОГО КУРСА.
trans 20 июня 2018 | 23:57
А спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил целесообразность пенсионной реформы тем, что Россия это воюющая страна.
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Но что-то никакие войны не мешает путинской шобле богатеть как на дрожжах. Вон даже прессекретарь Письков живет на уровне олигарха, чего уж там про остальных говорить.