Матвиенко: Пенсионная реформа не будет отложена

Пенсионная реформа не будет отложена. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Могут быть уточнения, шлифовка законопроектов, но отложить реформу? Нет. Законы должны быть приняты осенью», — сказала Матвиенко. При этом она пообещала, что законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке законопроектов, — сообщает «Интерфакс». Матвиенко также напомнила, что каждый регион в течение 30-ти дней должен высказать свое отношение к проекту закона.

А спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил целесообразность пенсионной реформы тем, что Россия это воюющая страна. Таким образом он ответил на реплику представителей оппозиционных фракций, которые критиковали инициативу о повышении пенсионного возраста.