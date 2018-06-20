Президент США подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов
По его словам, этот указ позволил семьям находиться вместе, но политика «нулевой терпимости» сохранится.
Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики «нулевой терпимости»,
объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.
Оппозиционные демократы и общественные организации, а также ряд республиканцев резко критиковали администрацию Трампа за разлучение семей.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
novyrusic 20 июня 2018 | 23:12
В общем, обламывают постепенно Трампа.
Говорить ему еще позволяется, но не более.
s_talker002 20 июня 2018 | 23:20
novyrusic:
Все что говорит Трамп заранее обсуждается на Совбезе РФ, иногда он позволяет себе незначительные отхождения от утвержденного текста. Но что взять с тупого пиндоса?
novyrusic 20 июня 2018 | 23:23
s_talker002: Надо же как шустро ты отса сываеншь. ну молодец. Выдрессировали тебя. В позу рачком ты становишься за 5 секунд. При этом и штанишки снять успеваешь.
Ты мальчик хороший.
s_talker002 20 июня 2018 | 23:29
novyrusic:
В Вас чувствуется отдушка как от настоящего революционера, это как от бомжа в общественном транспорте.
novyrusic 20 июня 2018 | 23:36
s_talker002: Голожопый, не нервничай, стой рачком и жди клиента, все будет ладком, только стой рачком. На боярышник заработаешь.
s_talker002 20 июня 2018 | 23:16
А что Трамп сказал по поводу индейцев томящихся в резервациях?
Из Совета по правам вышли, а незаконных иммигрантов с семьями разлучают изверги.
oldfashy 20 июня 2018 | 23:19
Почему бы их не высылать всех вместе, но кто будет тогда работать за копейки.