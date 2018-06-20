Президент США подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов

По его словам, этот указ позволил семьям находиться вместе, но политика «нулевой терпимости» сохранится.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики «нулевой терпимости»,

объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации, а также ряд республиканцев резко критиковали администрацию Трампа за разлучение семей.