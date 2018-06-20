В Сыктывкаре издание 7х7 суд оштрафовал на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков
Причиной стало интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, в котором он сказал, что синтетические наркотики убивают людей гораздо эффективнее, чем героин. Экспертиза, сделанная по заказу Роскомнадзора, пришла к выводу, что в результате героин в интервью был выставлен в более привлекательном свете. Главного редактора издания Софью Крапоткину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Профсоюз журналистов назвал это дело актом цензуры и давлением на независимое издание. 7х7 планирует обжаловать решение суда, — сообщает «Медиазона».
В одном из встроенных роликов суд усмотрел пропаганду наркотических веществ, — сказал «Эху Москвы» директор издания Павел Андреев.
Он добавил, что восемьсот тысяч, — это самый низкий штраф по этой статье для юридического лица. Тем не менее, для «7 на 7» это огромная сумма, которая превышает годовой бюджет любого из региональных изданий.
Комментарии8
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irinakingsize1 20 июня 2018 | 23:10
Судебная система в разнос пошла. Уже не поймешь, по каким понятиям она судит: то ли от страха, то ли по звонку, то ли на всякий случай....
vasilevich58 20 июня 2018 | 23:17
В России рулят злобные и жадные )\/(удаки, бессовестные лизоблюды и дремучие невежды!
s_talker002 20 июня 2018 | 23:23
vasilevich58:
7Х40 знаю, 7Х7 первый раз слышу, издание чьих будет?
ze_danil 20 июня 2018 | 23:25
irinakingsize1: судьи все одновременно с чего-то решили что Недимон их всех с собой на Тоскану вина дегустировать заберет
да и не только судьи считают, что власть воров может продолжаться вечно
amstaff_30rus 20 июня 2018 | 23:12
Дурдом.
Ведь даже либерасты способны хоть иногда высказывать здравые вещи.
andy66 20 июня 2018 | 23:25
А если написать что цианистый калий убивает людей быстрее, чем синтетические наркотики - то это будет пропаганда цианистого калия?
s_talker002 20 июня 2018 | 23:27
/Тем не менее, для «7 на 7» это огромная сумма, которая превышает годовой бюджет любого из региональных изданий/
Дотренделись гоблины, наркоту в рекламу тискнули.
pantera_1 20 июня 2018 | 23:56
И куда пойдут деньги? На развитие города?
Просто срубили. Мдаа.