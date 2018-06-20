Испания открыла счет в матче с Ираном

На 54 минуте гол забил Диего Коста.

Игра проходит на стадионе в Казани.

Ранее сегодня Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная России – впервые в своей истории — вышла в плей-офф турнира.

С таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко.