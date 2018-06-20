Испания открыла счет в матче с Ираном
На 54 минуте гол забил Диего Коста.
Игра проходит на стадионе в Казани.
Ранее сегодня Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная России – впервые в своей истории — вышла в плей-офф турнира.
С таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко.
Комментарии1
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amebix 20 июня 2018 | 22:57
хороший матч, чёрт побери!