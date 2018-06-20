В Госдуме предложили сделать выходной для россиян в случае, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 ЧМ

В Госдуме предложили сделать выходной для россиян в случае, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 чемпионата мира. Это инициатива думского вице-спикера и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, — сообщает Газета.ру. Лебедев отметил, что окончательное решение по поводу выходного должен принять премьер-министр Медведев.