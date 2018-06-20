В Госдуме предложили сделать выходной для россиян в случае, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 ЧМ
В Госдуме предложили сделать выходной для россиян в случае, если национальная сборная по футболу выйдет в 1/8 чемпионата мира. Это инициатива думского вице-спикера и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, — сообщает Газета.ру. Лебедев отметил, что окончательное решение по поводу выходного должен принять премьер-министр Медведев.
Комментарии19
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gwon 20 июня 2018 | 22:37
Убытки работодателю оплатит Госдума?
fig_vvam 20 июня 2018 | 22:52
gwon: такой праздник такой праздник в стране
а ты придурок убытки подсчитыввапешь.
В первый раз за все времия смуществования РФ у сапудитов выиграли и египтян а ты крохоборничаешь.
\ на это дело уже протрптили 40 миллиардов долларову ... джа за такеой праздник ничего не жалко.
Внуки вспоминать будут.
Этот выходной ежегодным станет.
Яйца таким крохоборам отрывать нужно и в глотку запихивать.
danko1 20 июня 2018 | 22:55
Внук юриста лично оплатит дополнительный выходной или сына юриста попросит?
antiboh 20 июня 2018 | 22:58
fig_vvam: Не ну нормально сей умнейший жириковский отпрыск предложил, всё по делу. Только тогда надо быть последовательным и : за выход в 1/4 сделать два выходных; за выход в 1/2 -три дня ; за выход в финал -неделю отдай! А уж если Кубок возьмём-всё лето объявить выходным!
И никакой,разумеется ,политики..
danko1 20 июня 2018 | 23:00
antiboh: Боюсь, что если выйдут в финал, то Путин новую войну затеет, по примеру сочинской олимпиады.
protvik 20 июня 2018 | 23:39
danko1: Да, у вождя давно не все в башке в порядке. Карлики очень мнительные и злобные. Может он вообще троль? Тогда понятно почему он нас без конца тролит.
protvik 20 июня 2018 | 23:36
fig_vvam: А я предлагаю в честь выхода отменить преступный проект об увеличении пенсионного возраста в России.
hastings 20 июня 2018 | 23:04
gwon: коммерсанты-эксплуататоры перетерпят денек, не развалятся.
sempai 20 июня 2018 | 22:37
А также еще два выходных дня, если президент Путин выполнит свое обещание россиянам не повышать возраст их выхода на пенсию...
balamuto 20 июня 2018 | 22:38
Теперь лишь бы баян не порвать..
askol2016 20 июня 2018 | 22:43
Сразу видно, что депутаты в Думе заняты не решением проблем страны, а поглощены футболом и готовы волюнтаристски отправлять всю экономику на лишние выходные или отпуск, не думая о последствиях своих решений
orein51 20 июня 2018 | 22:46
и бегать с шампанским вокруг супертуалетов в метро...
vladimir_veteran 20 июня 2018 | 22:47
Крыша едет у законодателей. Как они законы с такой крышей будут принимать?
salut__521 20 июня 2018 | 22:49
К выходному недурно б присовокупить и бесплатный талон на бояру...
zolingen 20 июня 2018 | 22:51
Не знают чем замаслить пенсионную кашку.
fleischwolf 20 июня 2018 | 23:05
zolingen: zolingen: zolingen:
в случае выхода в финал можно отменить пенсии вообще..
shmuel63 20 июня 2018 | 22:54
А если выйдет в полуфинал - чем черт не шутит, помилуют Сенцова.
kunst54 20 июня 2018 | 23:31
О чем в Госдуме думают? О самых важных государственных делах.
gorboy 20 июня 2018 | 23:48
То ,что Немцов говорил про гаранта, относится по ходу и к думцам и к почти всем россиянам.