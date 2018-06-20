Под стражу заключен лидер ОПГ Аслан Гагиев, экстрадированный в Россию из Австрии

Об этом сообщает РИА со ссылкой на Следственный комитет. Гагиев обвиняется в создании в 2004-м году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Гагиева считают причастным к организации 60-ти убийств.

В 2014-м году он бежал из России, а в начале 2015-го был задержан в Австрии. При этом его экстрадиция, которая планировалась еще осенью прошлого года, была отложена из-за того, что адвокаты Гагиева предоставили справку о его аэрофобии.