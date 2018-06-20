Власти Краснодара разрешили провести 1-го июля митинг против пенсионной реформы

Об этом сообщает в Твиттере местный штаб Навального, который подавал соответствующее уведомление. Акцию предложили провести на центральной площадке парка 30-летия Победы.

Ранее Навальный сообщил, что заявки на митинги протеста против пенсионной реформы поданы в 20-ти городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу.