Власти Краснодара разрешили провести 1-го июля митинг против пенсионной реформы
Об этом сообщает в Твиттере местный штаб Навального, который подавал соответствующее уведомление. Акцию предложили провести на центральной площадке парка 30-летия Победы.
Ранее Навальный сообщил, что заявки на митинги протеста против пенсионной реформы поданы в 20-ти городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу.
Комментарии4
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sbk 20 июня 2018 | 22:35
Ой, спасибо властям Краснодара!
Где можно на колени-то перед ними бухнуться?
salut__521 20 июня 2018 | 22:45
Ну делов-то, сегодня разрешили, завтра запретят. Фюрер вон показал как следует своё слово нарушать - на раз-два...
riots 20 июня 2018 | 22:53
Опять в загончике с 15 до 17 ? Так сказать чтоб выпустить пар.
prusol 20 июня 2018 | 22:56
Какая прелесть - "разрешили". Вот они, элементы добровольного рабства.