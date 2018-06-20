Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и выразил готовность подать прошение о его помиловании. Сенцов голодает уже 38-ой день, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Ягланд заявил, что украинский режиссер должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он готов подать прошение о его помиловании на основании Европейской конвенции по правам человека, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии9
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ua_bank 20 июня 2018 | 22:33
Будет сидеть. Я сказал.
shlevet 20 июня 2018 | 22:34
Ну призвал и призвал, кого это волнует
gwon 20 июня 2018 | 22:34
О! Еще один ознакомился с делом и принял на себя обязанности судьи. Вполне по-европейски.
semper_fidelis 20 июня 2018 | 22:35
Видать, денег не выпросил.
nestor199 20 июня 2018 | 22:35
А как же другие украинские "политзаключенные", за освобождение которых и голодает Сенцов?
fresh_breeze 20 июня 2018 | 22:37
Что, Европа, своих террористов, забывающих паспорта на месте преступления, живыми не берёте, а о российском террористе-неудачнике проявляете прямо-таки отеческую заботу?
Память жертв всех терактов, произошедших в России после падения "тоталитарного коммунистического кошмара", будет опорочена, если начать миловать террористов.
anemon 20 июня 2018 | 22:41
Я - за свободу Сенцову, вне зависимости от каких-либо договоренностей. Нам о них ничего не говорили, а теперь власть на них ссылается, нарушая известный всем митнский договор.
nestor199 20 июня 2018 | 22:50
anemon: Голодая Сенцов требует освободить не его, а других украинских "политических" заключенных.
dedctolet 20 июня 2018 | 22:48
Осмелюсь напомнить.Сенцов просит не за себя,он требует освободить всех украинских политических заключённых