Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и выразил готовность подать прошение о его помиловании. Сенцов голодает уже 38-ой день, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Ягланд заявил, что украинский режиссер должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он готов подать прошение о его помиловании на основании Европейской конвенции по правам человека, — сообщает «Интерфакс».