Полиции разрешили изымать телефоны, компьютеры и другую технику по делам об экстремизме до решения суда
Соответствующее положение Уголовного кодекса о конфискации имущества уточнил Верховный суд России, — сообщает «МБХ Медиа». Кроме того, согласно разъяснениям высшей инстанции, государство вправе присваивать взятки, деньги, ценности и другие активы, даже если взяткодатель стал жертвой вымогательства или добровольно сообщил о совершенном преступлении. Кроме осужденных собственность в пользу государства может изыматься и у обвиняемых без вынесения приговора, если уголовное дело было прекращено по так называемым нереабилитирующим обстоятельствам.
Комментарии19
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danko1 20 июня 2018 | 22:34
Полицаи и так воруют много, а теперь им разрешили воровать еще больше и на законных основаниях.
Бандитские понятия из бандитского Петербурга питерская банда во главе с Путиным уже узаконила.
Была ли когда в России более преступная власть?
zemljanka 20 июня 2018 | 22:57
Новости кущевской...
grigol331 20 июня 2018 | 23:42
zemljanka: Новости кущевской...
______
На разграбление отдано имущество населения огромной страны. Кто ее захватил?
evgolius7 20 июня 2018 | 22:57
Когда гопник понимает, что не встретит со стороны жертвы никакого сопротивления, он отнимает не только телефон, как планировал заранее, но и всё остальное: вещи, еду, зарплату, пенсии, детские пособия, недвижимость, свободу и жизнь.
А когда натыкается на пендель, устраивает блатную истерику инвалида и сироты.
vasilevich58 20 июня 2018 | 23:22
Выйдешь так из дому "по делам или так, погулять", а тут подваливает полицай и изымает у тебя телефон вместе с денежными средствами и картами, а так же "требует законно" указать пароли!
Откажешься - сядешь за "неподчинение", и всё всё равно изымут!
anemon 20 июня 2018 | 22:34
Офигели совсем. Могут изъять единственный телефон без объяснения причин, лишить связи с близкими, с миром, и это будет считаться законным!
kottigr1 20 июня 2018 | 22:38
anemon: Полиции разрешили изымать телефоны, компьютеры и другую технику по делам об экстремизме до решения суда
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Явно не полный список.. Надо разрешить ещё изымать драгоценности, деньги, насиловать женщин, выбивать золотые коронки..
antiboh 20 июня 2018 | 22:43
kottigr1: О сколько нам открытий чудных готовит .....зма дух..
valtameri 20 июня 2018 | 22:43
Всё, что делает полицай - закон. Остальные законы можно отменить, чтобы не смущали народ.
riots 20 июня 2018 | 22:50
И это только первая неделя чемпионата. К финалу ещё много интересного для россиян припасено у кремля.
naina_stavrulevna 20 июня 2018 | 22:54
riots: Ох, не дай Бог Россия в 1/4 финал выйдет.
vedma2017 20 июня 2018 | 23:04
naina_stavrulevna:
За что заплатили - на то и выйдет.
prusol 20 июня 2018 | 22:53
СМИ, которое об этом "сообщает" - не вызывает никакого доверия. Так что, повремените с комментариями, господа.
dedctolet 20 июня 2018 | 22:53
Это пока только телефоны,лиха беда началоГлядишь и кроссовки понравятся
marina27 20 июня 2018 | 23:01
Совсем поиздержались?
vedma2017 20 июня 2018 | 23:06
marina27:
Вряд ли. Просто аппетит пришел во время еды.
frauava17 20 июня 2018 | 23:18
marina27: Банальное мародерство. Как с продажей вещичек со сбитого самолета.
victoro 20 июня 2018 | 23:05
Теперь рашкаговняшкаполицай может не ходить за покупкой айфона в салон сотовой связи. На улице столько чудаков у которых под предлогом "екстемизьма" их можно изъять.
putin_itogy 20 июня 2018 | 23:18
Царь разрешил опричнине, законное - беззаконие.
Мордор.