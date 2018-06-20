Испания ведет 1:0 в матче с Ираном в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира
Upd 22:14. Испания открыла счет 1:0. На 54-й минуте гол забил Диего Коста. Игра проходит на стадионе в Казани. Начинается второй тайм.
Ранее сегодня Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная России – впервые в своей истории — вышла в плей-офф турнира.
С таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко.
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