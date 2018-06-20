Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье»
В них фигурирует и окружение высших российских чиновников, — сказал журналист «Новой газеты» Роман Анин в видеоролике на сайте издания.
В частности, в панамских документах фигурирует сенатор Александр Бабаков, а также бывшие депутаты Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук.
Комментарии5
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putin_itogy 20 июня 2018 | 22:17
Быть добру!
Вор должен быть показан любящему его электорату в лицо.
trans 20 июня 2018 | 22:24
Песков - "Никаких офшоров у Навки нет. А то что ее паспорт фигурирует в офшорных документах, так в этом нет ничего удивительного - паспорт цыгане в электричке украли."
nersesov 20 июня 2018 | 22:26
ну, если там фигурирует окружение российских высших чиновников, то это круто. Новой газетке зачет, не зря воздух портят.
gelont 20 июня 2018 | 22:57
Это " Панамское досье " , как календарь майя - вроде расчеты верны , а кирдык все стороной обходит . Может , перевод не верен , там другие имена фигурируют ?
ts 20 июня 2018 | 22:58
А про виолончелизаторов там еще ничего не надыбали?