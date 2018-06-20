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22:00, 20 июня 2018

Страсбургский суд просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова

Ходатайствовать о его помиловании, тем временем, готово и руководство Совета Европы.

Европейский суд по правам человека призывает Олега Сенцова прекратить голодовку. Режиссер, напомню, объявил ее 38 дней назад, заключенный, отбывающий наказание в колонии на Ямале по обвинению в терроризме добивается, таким образом, освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Суд в Страсбурге, вместе с тем, просит Москву в течение недели предоставить сведения о состоянии здоровья Сенцова. Речь идет о медицинских документах, — сообщили в правозащитной группе «Агора», ее адвокаты представляют интересы осужденного в ЕСПЧ. Также Страсбургский суд интересует соблюдение Россией основных положений международной Конвенции о правах человека. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, тем временем, заверила, что ей ежедневно докладывают о состоянии Олега Сенцова. По словам омбудсмена, он дважды в день получает дополнительное питание через капельницу. Сегодня же Москалькова обсудила ситуацию с главой Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Чиновник заявил, что готов подать официальное прошение о помиловании Сенцова.

Татьяна Москалькова, тем временем, попросила европейского чиновника помочь с экстрадицией, либо помилованием осужденного в США лётчика Константина Ярошенко. Он отбывает наказание по обвинению в контрабанде наркотиков.

Комментарии

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oleg2004 20 июня 2018 | 22:08

1 марта 1981-го заключенный британской тюрьмы Мейз (это недалеко от Белфаста), член Ирландской Республиканской армии (ИРА) Бобби Сэндс объявил голодовку против ужесточения условий содержания. К нему присоединились еще полтора десятка заключенных членов ИРА. За время голодовки Сэндс был избран в британский парламент от Северной Ирландии, а другой голодающий, Киран Дохэрти, - в парламент Ирландии. Но правительство Маргарет Тэтчер проигнорировало их требования. Сэндз умер через 66 дней. «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть. Двадцатишестилетний Дохэрти установил своеобразный рекорд, умерев через 73 дня после начала голодовки. Всего в результате той голодовки умерли 10 человек.

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danko_shwabra 20 июня 2018 | 22:19

neprostotak: а где бабка данко1 спец по габурскому счёту?

ura_russians 20 июня 2018 | 22:10

про савченку им неинтересно уже ?
прикопали дурочку и забыли?

ukrodupa404 20 июня 2018 | 22:16

ura_russians: Вот именно ! Нужно сказать этим гейропейцам что Россия переживает за жизнь этого сенцова на украине ,в пример привести савченку ,и по этой причине хер его отпустят на это недорозумение хохлогабон !

ivfn 20 июня 2018 | 22:21

ura_russians:
Да и Петя Павленский в Бастилии томиться,клопов кормит.

fresh_breeze 20 июня 2018 | 22:22

ura_russians:

"про савченку им неинтересно уже ?
прикопали дурочку и забыли? "
-------------------------------------------------------------

Она им изменила. Сперва пошла убивать "колорадов", а потом, посидев в "колорадском" СИЗО, сама превратилась в колорадиху, теперь пусть хоть подыхает, ЕСПЧ до её человеческих прав нет никакого дела.

wladiko 20 июня 2018 | 22:31

ura_russians:
СВОБОДУ САВЧЕНКО!!!

wladiko 20 июня 2018 | 22:29

neprostotak:
пусть сидит дома, если виноват!!!

fastttis 20 июня 2018 | 22:28

дежавю...видимо тоже пойдет по пути Надии... Россия-тюрьма-голодовка с клизмой детского питания.. кудахтанье Рады-визг гейропы- обмен- Украина-Рада- тюрьма- проклятие Рады-молчание гейропы)

vladislav 20 июня 2018 | 23:31

oleg2004: "1 марта 1981-го заключенный британской тюрьмы Мейз"
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Давай, вспоминай еще про "А у них там негров линчуют!"

fresh_breeze 20 июня 2018 | 22:12

Поправился ваш террорист, аж на два кило, скажите ему, что лишний вес — это не хорошо.

ramun 20 июня 2018 | 22:12

Гопникам пофиг на суд.У них стрелки в почете.

ukrodupa404 20 июня 2018 | 22:25

ramun: Это ты про этот суд клоун !?

Верховный суд Австрии отменил обвинительный приговор в отношении 20-летнего беженца из Ирака, изнасиловавшего в бассейне десятилетнего ребенка. Судья Томас Филипп счел преступление не доказанным и отправил материалы на доследование. Столь "гуманное решение" блюстителей права повергло в шок австрийских граждан, сообщает радиостанция ОРФ.

shlevet 20 июня 2018 | 22:19

Если этого террориста называть режиссером, то справедливо и Алоисыча называть художником

spb_aborigen 20 июня 2018 | 22:35

Глиста пригожинская, назови людей пострадавших от злодеяний Сенцова.

shlevet 20 июня 2018 | 22:36

spb_aborigen: //Глиста пригожинская,...//
Глиста пригожинская это твоя мать, ещё вопросы есть?
=)):-)

spb_aborigen 20 июня 2018 | 23:04

Ты, глиста пригожинская, типо обиделась?)

tttaaannne 20 июня 2018 | 23:06

shlevet: А как вы называете своего кремлёвского садиста-террориста?

ivfn 20 июня 2018 | 22:19

//российского режиссера Олега Сенцова//
РЕЖИССЕР?????? Снял один документальный фильм. Этих режиссеров на Ю-тубе, как у дурака махорки. Передача есть на ТВ "Сам себе режиссер"

yurhip 20 июня 2018 | 22:20

Торгаши, блин, больше ничего не умеют

max3446 20 июня 2018 | 22:21

Несчастье приключилось с главой офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом во вторник, 19 июня, около полудня.

Как сообщает издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в МВД, Энберг стал жертвой воров, когда решил перекусить во французском ресторане-пекарне «Paul» по адресу: ул. Городецкого, 6.

Вероятно, трапеза настолько увлекла главу офиса Совета Европы, что он не заметил, как из его сумки воры вытащили 3400 долларов США наличными.

Сейчас полиция просматривает видеозаписи и активно ищет воров.

Отметим, что Мортен Энберг примечателен не только своей крупной должностью в киевском офисе Совета Европы. Ранее уже успел засветиться в светской хронике как бывший сожитель нардепа от БПП Светланы Залищук.

wladiko 20 июня 2018 | 22:27

А Милошевича оне помиловали???
Его тихо уморили ........

aallttoo 20 июня 2018 | 22:35

Ого, сколько пригожинских набежало.
Значит , действительно пыня хочет поменять Сенцова на уголовника Бута. Свой ведь. В доску

(комментарий скрыт)

putin_itogy 20 июня 2018 | 22:37

путин, "местная знаменитость", дворовой "гроссмейстер-шашечник", по игре в "Чапая".
Однажды, набравшись силы и больших побед "в-Дамки",
решил сыграть с областным гроссмейстером шахматистом.
Прекрасный ловкий шашечник, уважаемый "на районе".
Но он ничего не знал, про комбинацию "детский мат"..
Шах и Мат.
))

snaker 20 июня 2018 | 22:40

Что, портянычи, пригожин объявил конкурс на лучший помет? Победитель будет "девочкой" на ночь? Старайтесь старательнее, срите мощнее! Вас кстати че-то не видать в теме про оффшоры. Методичка пока не готова или сказать нечего?

zhvure 20 июня 2018 | 23:21

Вышлите им его анализы (в таре побольше).

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