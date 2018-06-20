Страсбургский суд просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова

Ходатайствовать о его помиловании, тем временем, готово и руководство Совета Европы.

Европейский суд по правам человека призывает Олега Сенцова прекратить голодовку. Режиссер, напомню, объявил ее 38 дней назад, заключенный, отбывающий наказание в колонии на Ямале по обвинению в терроризме добивается, таким образом, освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Суд в Страсбурге, вместе с тем, просит Москву в течение недели предоставить сведения о состоянии здоровья Сенцова. Речь идет о медицинских документах, — сообщили в правозащитной группе «Агора», ее адвокаты представляют интересы осужденного в ЕСПЧ. Также Страсбургский суд интересует соблюдение Россией основных положений международной Конвенции о правах человека. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, тем временем, заверила, что ей ежедневно докладывают о состоянии Олега Сенцова. По словам омбудсмена, он дважды в день получает дополнительное питание через капельницу. Сегодня же Москалькова обсудила ситуацию с главой Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Чиновник заявил, что готов подать официальное прошение о помиловании Сенцова.



Татьяна Москалькова, тем временем, попросила европейского чиновника помочь с экстрадицией, либо помилованием осужденного в США лётчика Константина Ярошенко. Он отбывает наказание по обвинению в контрабанде наркотиков.