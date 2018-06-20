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Эксклюзив Эха 21:42, 20 июня 2018

Директор «7x7»: Суд в Сыктывкаре оштрафовал «7x7» на 840 т.р за интервью, где обсуждалась тема легализации марихуаны

Суд в Сыктывкаре оштрафовал онлайн-издание «7x7» на 840 тысяч рублей, из которых 40 тыс взыскано с главного редактора Софьи Крапоткиной как с должностного лица. В одном из встроенных роликов суд усмотрел пропаганду наркотических веществ. Речь идет об интервью с главой «Либертарианской партии» Михаилом Световым, в котором обсуждалась тема легализации марихуаны. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор издания «7x7» Павел Андреев.

«Нас оштрафовали как издание на 800 тыс рублей, и еще на 40 тыс оштрафовали нашего главного редактора как должностное лицо. Пару месяцев назад у нас в блогосфере на сайте было опубликовано видеоинтервью, которое записали тамбовские авторы с Михаилом Световым. В нем он рассуждал про разные вопросы, в том числе про то, что, по его мнению, легализация наркотиков куда более безвредна для граждан, чем та ситуация, которая сложилась в России сейчас. Роскомнадзор посчитал, что рассуждение о необходимости легализации наркотиков является их пропагандой и, несмотря на то, что в самом видео Светов несколько раз говорил, что он не поддерживает употребление наркотиков, нас осудили», — рассказал он.

П.Андреев добавил, что 800 тыс — это самый низкий штраф по данной статье для юридического лица. Тем не менее, для «7x7» это огромная сумма, которая превышает годовой бюджет любого из региональных изданий.

П.Андреев также подчеркнул, что юристы уже готовят апелляцию, поскольку издание планирует отстаивать свою невиновность в суде. Он также отметил, что ранее изданию удавалось оспаривать решение суда по искам от Роскомнадзора.

Комментарии

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xrmosom 20 июня 2018 | 22:00

Суд явно употребляет что то потяжелее травки.Водку надо запретить,ибо я не встречал ни одного укуреного ,который совершил бы преступление любого характера находясь под воздействием канабиса.А вод под синькой ,каждый второй становится е..ко из сказки морозко.Люди просто вели диалог и за это штраф?Идиоты.

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