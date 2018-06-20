Счет пока не открыт в матче между Испанией и Ираном в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира
Игра проходит на стадионе в Казани.
Ранее сегодня Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная России – впервые в своей истории — вышла в плей-офф турнира.
С таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко.
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max3446 20 июня 2018 | 21:58
Болельщики, побывавшие на чемпионате мира по футболу в России, вернутся домой с отличными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну, пишет влиятельное британское издание The Guardian.
В материале, озаглавленном «10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира», авторы признают: «Россия является отличным местом для проведения турнира».
«Политическая напряженность и некоторые другие вопросы с российским правительством останутся, когда чемпионат мира завершится, но, вероятно, многие уедут из России с отличными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну.
Россия на месяц показала свое лучшее, улыбающееся лицо: люди рады приветствовать турнир и фанатов, и это приводит к позитивным откликам. Дешевое пиво и теплое солнце в большинстве городов, принимающих матчи, также не мешает этому процессу», — говорится в статье.
«Из-за того, что все транспортные коридоры проходят через столицу, Москва стала центром для многих болельщиков, десятки тысяч людей прогуливались по городу вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала», — отмечается в тексте.
Напомним, ранее британские СМИ неоднократно выпускали провокационные материалы на тему поведения болельщиков на чемпионате мира. К примеру, в апреле издание Sun сообщило о якобы готовящейся атаке на английских фанатов со стороны российских и аргентинских болельщиков.