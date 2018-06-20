Ассанж регулярно встречался в посольстве Эквадора в Лондоне с американским лоббистом, работающим на Дерипаску

Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж регулярно встречался в посольстве Эквадора в Лондоне с американским лоббистом, работающим на Олега Дерипаску. Об этом пишет газета «Гардиан». О встречах Ассанжа с Адамом Уолдманом свидетельствуют записи в книге посетителей дипмиссии. Уолдман отказался ответить на вопросы «Гардиан», были ли связаны эти встречи с интересами российского миллиардера. В то же время издание напоминает, что в прошлом году американская разведка опубликовала отчет, в котором утверждается, что Кремль делился с «Викиликс» украденной хакерами электронной перепиской, и это серьезно повредило президентской кампании Хиллари Клинтон. Сообщается также, что Уолдман был советником главы российского МИДа Сергея Лаврова в 2010-м году, когда Дерипаске отказали в американской визе.