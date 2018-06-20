Ассанж регулярно встречался в посольстве Эквадора в Лондоне с американским лоббистом, работающим на Дерипаску
Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж регулярно встречался в посольстве Эквадора в Лондоне с американским лоббистом, работающим на Олега Дерипаску. Об этом пишет газета «Гардиан». О встречах Ассанжа с Адамом Уолдманом свидетельствуют записи в книге посетителей дипмиссии. Уолдман отказался ответить на вопросы «Гардиан», были ли связаны эти встречи с интересами российского миллиардера. В то же время издание напоминает, что в прошлом году американская разведка опубликовала отчет, в котором утверждается, что Кремль делился с «Викиликс» украденной хакерами электронной перепиской, и это серьезно повредило президентской кампании Хиллари Клинтон. Сообщается также, что Уолдман был советником главы российского МИДа Сергея Лаврова в 2010-м году, когда Дерипаске отказали в американской визе.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
midnightblues 20 июня 2018 | 21:40
Ща хероя дискредитируют
Видать-скоро повесится на швабре
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 22:11
Ну вот, ещё один круг замкнулся.
Скоро это будут круги болотной воды над исчезнувшей под ней плешью.
yevlaxli 20 июня 2018 | 21:40
У "идейных" тоже бывают меркантильные или какие-либо другие интересы
znajka 20 июня 2018 | 21:54
Викиликс безусловно сливал негатив на Клинтон, поставляемый российскими спецслужбами. Любопытна все более часто упоминаемая фигура Дерипаски в контексте подсаживания Трампа в президентские кресло США. Видимо это была его общественная нагрузка. Так-что Путин, видимо, не врет - он непричем, это Дерипаска потопил Клинтоншу и посадил Трампа в кресло.
putin_itogy 20 июня 2018 | 22:00
Сука, продажная.
Не более.
Да, и ещё, похотливый самчик..
compare 20 июня 2018 | 22:06
putin_itogy: похоже,что все-таки,сука....а попал на "мохнатку",чисто из любопытства-стало видимо интересно взглянуть на себя.суку,как бы "со стороны"...рожа у него,очень уж характерная,слащаво-сосательная...
vilingrad 20 июня 2018 | 22:03
Вот еще одна тема, логическим концом которой станет еще одна волна санкций. Нет прибежища мятущейся чекистской душе.