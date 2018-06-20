Координатор движения «Архнадзор» утверждает, что ему поступают звонки с угрозами
Координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков утверждает, что ему поступают звонки с угрозами с номеров департамента градостроительной политики Москвы. По словам Новичкова, неизвестные требуют, чтобы он удалил из Фейсбука протоколы заседаний градостроительной земельной комиссии под председательством Собянина. Об этом Новичков рассказал «Эху Москвы». В опубликованных документах говорится о сносе исторических зданий и застройке парков, а также о проектах, включая реновацию. Новичков рассказал, что все документы официальные. Их ему предоставил чиновник из московского правительства.
Комментарии6
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vedma2017 20 июня 2018 | 21:36
Всё, что нужно знать о Собянине.
mc_murphy101 20 июня 2018 | 21:47
Координатор движения «Архнадзор» утверждает, что ему поступают звонки с угрозами...
Андрюха Новичков, он не родственник Серёги и Юлии Скрипалей?
danko1 20 июня 2018 | 21:50
Собянину наплевать на Москву, а вот строительный бизнес и олигархи ему близки.
laksap 20 июня 2018 | 21:38
Бежать ему нужно.
Мафия такое не простит.
fastttis 20 июня 2018 | 21:41
молодой ведь.. отчаянный.. жить бв да жить Андрею..( размолотят бабложернова..
alex362 20 июня 2018 | 22:07
По-моему, нынешней власти все настолько по барабану, что пугаться особо не стоит. Хотя и принять меры предосторожности тоже стоит - а вдруг какой-нибудь слишком ретивый чинуша захочет выслужиться и даст бомжу бутылку с условием, что пустая полетит по назначению.