Координатор движения «Архнадзор» утверждает, что ему поступают звонки с угрозами...

Координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков утверждает, что ему поступают звонки с угрозами с номеров департамента градостроительной политики Москвы. По словам Новичкова, неизвестные требуют, чтобы он удалил из Фейсбука протоколы заседаний градостроительной земельной комиссии под председательством Собянина. Об этом Новичков рассказал «Эху Москвы». В опубликованных документах говорится о сносе исторических зданий и застройке парков, а также о проектах, включая реновацию. Новичков рассказал, что все документы официальные. Их ему предоставил чиновник из московского правительства.