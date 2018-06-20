В Крыму новое обвинение предъявлено крымскому татарину Исмаилу Рамазанову

В дело добавлена статья о незаконном хранении патронов. Рамазанов, которого задержали в январе после массовых обысков в домах крымских татар, заявляет, что патроны ему подкинул сотрудник полиции, которого он готов опознать. Первоначально РАмазанова обвиняли в распространении информации, возбуждающий ненависть и вражду, при помощи интернет-рации «Зелло», — сообщает «ОВД-инфо».

Исмаил Рамазанов входит в число украинских политзаключенных, освобождения которых требует Олег Сенцов.