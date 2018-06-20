В Крыму новое обвинение предъявлено крымскому татарину Исмаилу Рамазанову
В дело добавлена статья о незаконном хранении патронов. Рамазанов, которого задержали в январе после массовых обысков в домах крымских татар, заявляет, что патроны ему подкинул сотрудник полиции, которого он готов опознать. Первоначально РАмазанова обвиняли в распространении информации, возбуждающий ненависть и вражду, при помощи интернет-рации «Зелло», — сообщает «ОВД-инфо».
Исмаил Рамазанов входит в число украинских политзаключенных, освобождения которых требует Олег Сенцов.
Комментарии9
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mc_murphy101 20 июня 2018 | 21:45
Рамазанов, которого задержали в январе после массовых обысков в домах крымских татар, заявляет, что патроны ему подкинул сотрудник полиции, которого он готов опознать...
Никакую национальность не преследуют фсбшники, хотя в России их больше 160-и, кроме крымско-татарских невинных овечек? Подкидывают законопослушным крымским татарам оружие, чтобы посадить их ни за что ни про что?
shlevet 20 июня 2018 | 21:49
Тут два варианта, либо патроны его, либо ему их подкинули.
Для выяснения истины, необходимо:
1. провести дактилоскопию;
2. проверить на детекторе лжи
nestor199 20 июня 2018 | 22:02
shlevet: Все вопят, что подкинули, что улики сфабриковали
Патроны ведь изъяли в присутствии понятых. Или как?
kottigr1 20 июня 2018 | 22:10
nestor199: Патроны ведь изъяли в присутствии понятых. Или как?
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В российских судах законы не действуют..
Сам на одном из судов видел как адвокаты подсудимого предъявили суду справки о том, что понятые записанные полицейскими в протоколе изъятия, в момент самого этого изъятия на месте изъятия находиться даже физически не могли, т.к. в этот момент они находились в заключении, отбывая сроки за совершенные ими преступления. Полицейские просто от балды вписали их фамилии в протокол изъятия.
Так вот суд эти аргументы адвокатов не счел убедительными (!!!!). После этого про какое-то судейство в РФ можно вообще не говорить..
nestor199 20 июня 2018 | 22:15
kottigr1: Тогда почему за Квачкова не топите?
vyk_usguy 20 июня 2018 | 21:55
Раз Рамзанов - украинский агент то чего ему было делать на территории Российского Крыма?
ramun 20 июня 2018 | 22:06
Исконно русский Крым очень страдает от понаехавших татар,засланных специально укрофашистскими жидобандеровцами. До коле?!
oleg2004 20 июня 2018 | 22:12
Очень толсто.
serjo1977 20 июня 2018 | 22:11
"Найденные" патроны - ментовская фальшивка в 9999 случаях из 10000. Его "вина" в том, что он крымский татарин. Но поскольку статьи за это пока нет, "находятся" патроны.