Татьяна Москалькова планирует 23-го июня посетить в Киеве руководителя «РИА Новости Украина» Вышинского...

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует 23-го июня посетить в Киеве руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом Москалькова сообщила в письме украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. Ранее Денисова заявила, что Вышинский будет переведен в СИЗО в Киеве. Украинская сторона сделала все возможное для максимального комфорта визита Москальковой.

Напомним, что Людмила Денисова пыталась посетить Олега Сенцова в российской колонии, однако ее туда не пустили.