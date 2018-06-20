Татьяна Москалькова планирует 23-го июня посетить в Киеве руководителя «РИА Новости Украина» Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует 23-го июня посетить в Киеве руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом Москалькова сообщила в письме украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. Ранее Денисова заявила, что Вышинский будет переведен в СИЗО в Киеве. Украинская сторона сделала все возможное для максимального комфорта визита Москальковой.
Напомним, что Людмила Денисова пыталась посетить Олега Сенцова в российской колонии, однако ее туда не пустили.
Комментарии9
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jetsam 20 июня 2018 | 21:33
дашь на дашь.
око за око.
зуб за зуб.
фиг ментам.
mc_murphy101 20 июня 2018 | 21:39
Татьяна Москалькова планирует 23-го июня посетить в Киеве руководителя «РИА Новости Украина» Вышинского...
Старые работники украинской культуры, требуют освободить Кирилла Вышинского? Киевские "чулпан хаматовы" выпрыгивают из трусов в его защиту?
danko1 20 июня 2018 | 21:42
Только после посещения Сенцова.
Ультиматум надо предъявлять.
romashka__ 20 июня 2018 | 21:46
У Вышинского было 2 гражданства и он не голодает.
У Сенцова было только украинское гражданство и он голодает. Российское гражданство ему навязано НЕЗАКОННО.
То, что сделали с Сенцовым, украинским режиссером и патриотом, ПОДЛОСТЬ.
Москалькова несамостоятельная фигура. Это не правозащитник, а марионетка Кремля.
Освободить Олега Сенцова надо немедленно.
danko_shwabra 20 июня 2018 | 22:04
danko1: старуха а тебя в маями она посетить не желает?
pantera_1 20 июня 2018 | 21:58
danko1: Ультиматум не пройдет. Скажут: не хотите, как хотите. И плюнут на Вышинского.
ukrodupa404 20 июня 2018 | 21:58
mc_murphy101: Сенцова действительно жалко ,ведь когда он выйдет через двадцать лет голодовки из тюрьмы ,клистерное питание ему уже будет не нужно ,но вот привычку засовывать себе что нибудь три раза в день в зад ,он уже бросить не сможет ))))
midnightblues 20 июня 2018 | 21:42
А она привезет ему трусики?/
А то его там в этой жуткой жидобендероуской тюрьме...
Рыдания....
pontifig 20 июня 2018 | 21:50
Пуй она кого посетит. Скажет ,что слишком жаркое лето