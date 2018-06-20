Суд по заявлению Роскомнадзора оштрафовал интернет-издание «7x7» на 800 тыс рублей за пропаганду наркотиков. Речь идет об интервью с главой либертарианской партии Михаилом Световым, где обсуждалась легализация марихуаны. Подобные дела должны быть поводом для разговора с федеральным руководством Роскомнадзора, который не всегда здраво трактует законы. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Союза журналистов России (СЖР) Вадим Рогожин.

«Роскомнадзор, особенно его региональные отделения, зачастую доводят до абсурда и крайности трактовку законов, которые ограничивают деятельность СМИ. Специалист Роскомнадзора составляет акт, находится какое-то экспертное учреждение, которое делает заключение, явно не соответствующее реалиям, и суд, не разбираясь, выносит решение. Нужен разговор с высшим федеральным руководством Роскомнадзора. Что касается СЖР, такая работа планомерно ведется, но, к сожалению, на местах не понимают, как себя нужно вести и что не нужно перебарщивать и доводить до абсурда», — сказал он.

В.Рогожин также отметил, что штраф в 800 тыс рублей может быть губительным для регионального издания, но в данном случае возмутителен сам факт обвинительного приговора, а не назначенная сумма.

«Сама редакция говорит, что это их годовое содержание. И насколько я знаю, это соответствует действительности», — также добавил он.