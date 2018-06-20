Минфин снова не смог найти покупателей на российский госдолг

Сегодня прошел очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа. Несмотря на снижение предложения до 10-ти миллиардов рублей, продать удалось облигаций чуть больше чем на 7 миллиардов. Индекс российских гособлигаций в начале недели опустился ниже 140 фунтов впервые с осени прошлого года, — сообщает РБК.