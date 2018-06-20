Минфин снова не смог найти покупателей на российский госдолг
Сегодня прошел очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа. Несмотря на снижение предложения до 10-ти миллиардов рублей, продать удалось облигаций чуть больше чем на 7 миллиардов. Индекс российских гособлигаций в начале недели опустился ниже 140 фунтов впервые с осени прошлого года, — сообщает РБК.
Комментарии26
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jetsam 20 июня 2018 | 21:06
а кто хочет покупать кору дуба, боярышник и валежник?
ядрена макарона - только в мультике,
марсианские батуты - лопнули,
кому на фиг такой долг сдался...
danko1 20 июня 2018 | 21:10
jetsam: Ничего, будут выдавать зарплату и пенсии облигациями займа.
86% радостно поддержат, остальных, экстремистов, заставят.
ura_russians 20 июня 2018 | 21:27
ты только заголовок осилил???
новость о том, что из 10 млрд продали чуть более 7.
батуты - это в США и бандеростане, а у России есть пассажирский корабль для доставки людей в космос.
tks 20 июня 2018 | 21:40
ura_russians: А фразу "несмотря на снижение предложения до 10-ти миллиардов рублей" вы как-то не успели прочесть, видимо ;'))) ну что же, и такая оказия бывает, когда "на Оптиков" методички быстро устаревают ;)))
vlad5522 20 июня 2018 | 21:46
ura_russians: Вы бы хоть за новостями следили и не позорились...
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 21:47
ura_russians: //батуты - это в США и бандеростане, а у России есть пассажирский корабль для доставки людей в космос. //
Для начала, удило ватное, батут за вашим Поцкосмосом закреплён навечно.
Так что не надо свой родной геморрой на чужие здоровые задницы переносить.
И с какого бодуна Бандеростан?
Украина абсолютно европейская страна, и даже географический центр этой части света находится именно в Украине.
Окончания в названиях стран и провинций -стан применяются только в Азии, где Пуйлостан расположен на 2/3.
У вас даже есть два таких админобразования: Татарстан и Башкортостан.
Учи матчасть, подросток умственный!
compare 20 июня 2018 | 22:09
ura_russians: это ты,про "кузю"? точно...как задымит,так и в космос,с людьми и самолетами.....
askol2016 20 июня 2018 | 21:06
Сейчас дают по 140 фунтов, а скоро за российские облигации будут давать в морду
nitsahon 20 июня 2018 | 21:11
askol2016: балбесы - информационщики пункты с фунтами перепутали...
за облигации в морду будут давать еще не скоро(не зря иностранцы еще держат порядка 30% всех размещенных ОФЗ)…
эховцы, кстати, опять не там акценты делают.. Минфин не смог ПОЛНОСТЬЮ разместить новый выпуск ОФЗ. то, что продали большую часть - и то неплохо..
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 21:32
nitsahon: Не знаю, кто балбес, но и ты дупля в теме не режешь.
Смысл заметки в том, что изначально была спланирована некая наназванная сумма выпуска, затем, опасаясь облома, её уменьшили до 10-ти ярдов, и по факту раскупили 70%.
Это говорит о неудаче размещения.
Кроме того, сроки этих бумаг далеко не многолетние, т.е. они быстро погашаются, и нужно размещать новые хотя бы для компенсации выбывших сумм.
Если глядеть на ситуёвину сверху, то кэрри-трейд, которым рашкованские начфины как-то держали курс фубля, потихоньку уплывает в даль.
Риски постоянно увеличиваются, доходность падает, вот и все причины.
Ну, как-то так.
compare 20 июня 2018 | 22:12
honduras_na_colime: зря тратите время на этих потомственных митрофанушек.....все равно,он будет про "акценты" думать-понятнее и чем-то напоминает "центы",а там и до 11-80,рукой подать....
tks 20 июня 2018 | 21:43
nitsahon: А фразу "несмотря на снижение предложения до 10-ти миллиардов рублей" вы квк и ваш коллега ura_russians не успели прочесть, видимо ;'))) какое первоначальное размещение планировалось, вы не подскажете? ась? Плохо слышно вас! ну что же, и такая оказия бывает, когда "на Оптиков" методички быстро устаревают ;)))
bozk 20 июня 2018 | 21:09
Русофобство!
compare 20 июня 2018 | 22:14
bozk: это что за хрень еще така?
juche 20 июня 2018 | 21:11
Раз пошла такая пьянка с пенсиями, Нужно в парить населению.
lass925 20 июня 2018 | 21:22
juche: Раз пошла такая пьянка с пенсиями, Нужно в парить населению....перефразируя фразу-"впарить" пиплу от мёртвого осла ухи...
niko1268 20 июня 2018 | 21:11
Заставят пенсионеров покупать
seryj_wolk 20 июня 2018 | 21:11
Знают, что великоватые и священноватые рфики то, кому должны все прощают. А за американскими долгами в очереди стоят.
lager23 20 июня 2018 | 21:12
Российский госдолг — практически долг Путена......, кто же даст вору взаймы???????
sempai 20 июня 2018 | 21:16
Минфину пора думать не о продаже новых выпусков ОФЗ..., а скорее о том, чтобы сдержать бегство из уже выпущенных в обращение...
vilingrad 20 июня 2018 | 21:18
Это могло быть отличное вложение денег...если бы не методы путинского управления государством. Репутация плохая. Горячая картофелина...
ura_russians 20 июня 2018 | 21:31
vilingrad: Это могло быть отличное вложение денег..
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тоже только заголовок осилил, недоумок майданутый?
vilingrad 20 июня 2018 | 22:00
ura_russians: недоумок майданутый? "
Какой стиль. Так и несет "русским миром". Что ты тут ценного для России между строк нашел? Глубокую экономическую задницу? Пролетарий умственного труда, жертва генной модификации:)
nazar446 20 июня 2018 | 21:27
Можно же пенсионерам впарить по паре облигаций,они же могут себе теперь позволить..
tks 20 июня 2018 | 21:36
Тут схема будет простейшая!
Шаг 1: звонок из АП РФ к десятку олигархов, с убедительной просьбой (прикрепленной авторитетом куратора из Конторы) купить ОФЗ, через оффшоры.
Шаг 2: Оффшоры массово скинутся на покупки ОФЗ.
Шаг 3. По Центральным Трубам Российской ТелеКанализации с поросячим восторгам будут визжать о повышенном спросе "иностранных инвесторов" несмотря на санкции, и прочие подлые западные вредительства!
И оп-вуаля: дело сделано, снова Победа вопреки всему!!
gregor 20 июня 2018 | 21:51
Минфин снова не смог найти покупателей на российский госдолг
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Предлагаю большинству 86 % .... отдать всё и выкупить госдолг .
А почему нет ,собственно ?