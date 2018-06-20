В Сыктывкаре издание 7х7 суд оштрафовал на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков

Причиной стало интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, в котором он сказал, что синтетические наркотики убивают людей гораздо эффективнее, чем героин. Экспертиза, сделанная по заказу Роскомнадзора, пришла к выводу, что в результате героин в интервью был выставлен в более привлекательном свете. Главного редактора издания Софью Крапоткину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Профсоюз журналистов назвал это дело актом цензуры и давлением на независимое издание. 7х7 планирует обжаловать решение суда, — сообщает «Медиазона».

Подобные дела должны быть поводом для разговора с федеральным руководством Роскомнадзора, который не всегда здраво трактует законы, — сказал «Эху Москвы» секретарь Союза Журналистов Вадим Рогожин.

Он также отметил, что штраф в восемьсот тысяч рублей может быть губительным для регионального издания, но в данном случае возмутителен сам факт обвинительного приговора, а не назначенная сумма.