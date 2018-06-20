В Сыктывкаре издание 7х7 суд оштрафовал на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков
Причиной стало интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, в котором он сказал, что синтетические наркотики убивают людей гораздо эффективнее, чем героин. Экспертиза, сделанная по заказу Роскомнадзора, пришла к выводу, что в результате героин в интервью был выставлен в более привлекательном свете. Главного редактора издания Софью Крапоткину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Профсоюз журналистов назвал это дело актом цензуры и давлением на независимое издание. 7х7 планирует обжаловать решение суда, — сообщает «Медиазона».
Подобные дела должны быть поводом для разговора с федеральным руководством Роскомнадзора, который не всегда здраво трактует законы, — сказал «Эху Москвы» секретарь Союза Журналистов Вадим Рогожин.
Он также отметил, что штраф в восемьсот тысяч рублей может быть губительным для регионального издания, но в данном случае возмутителен сам факт обвинительного приговора, а не назначенная сумма.
Комментарии5
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trans 20 июня 2018 | 21:14
Вообще-то Автор оба вещества считает наркотиками. Просто на его взгляд один несколько сильнее другого. И где здесь пропаганда наркотиков?!
mc_murphy101 20 июня 2018 | 21:17
Причиной стало интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, в котором он сказал, что синтетические наркотики убивают людей гораздо эффективнее, чем героин...
А опий-сырец (черняшка), вообще экологически чистый продукт - лёгкие и почки очищает?
osj99 20 июня 2018 | 21:41
mc_murphy101: переведу на более понятный язык:
...румынские войска на оккупированных территориях ссср вели себя ещё более жестоко, чем немецко-фашистские...
Дальше: проводим анализ "а ля роскомнадзор" - налицо оправдаение фашизма и сочувствие оккупации территории ссср. Все, попали под статью, добро пожаловать в тюрьму. Вот до чего доводит маразм с этими безумными законами, которые штампуются как пирожки безграмотными самозванцами (читай - депутатами)
fastttis 20 июня 2018 | 21:33
trans: ну это же сказал член Либертарианской партии и не член Единой России..
vinokur 20 июня 2018 | 21:49
А если бы он сказал, что героин опаснее синтетики? А если бы он сказал, что они одинаково опасны, и ни один из них не является более привлекательным? А менее?
Аристотели хреновы.