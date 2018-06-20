Власти Краснодара разрешили провести 1-го июля митинг против пенсионной реформы
Об этом сообщает в Твиттере местный штаб Навального, который подавал соответствующее уведомление. Акцию предложили провести на центральной площадке парка 30-летия Победы.
Ранее Навальный сообщил, что заявки на митинги протеста против пенсионной реформы поданы в 20-ти городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу.
Комментарии2
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mc_murphy101 20 июня 2018 | 21:13
Об этом сообщает в Твиттере местный штаб Навального, который подавал соответствующее уведомление...
Никакая из профсоюзных организаций не хочет участвовать в протестах вместе с Алексеем Навальным и его сторонниками, потому что сотрудничество с этим весёлым русофобским кагалом, это всё равно как взять и добровольно обмазать себя говном, типа как тогда, когда называешь площадь перед российским посольством именем Бориса Дурицкого.
evgolius7 20 июня 2018 | 21:18
На фоне шумихи о повышении пенсионного возраста, члены госдурки приняли закон о повышении пошлин:
- загранпаспорт - с 3,5 до 5 тыс. руб. (на ребенка с 1,5 до 2,5 тыс)
- вод. удостоверение - с 2 до 3 тыс. руб.
путинско-кремлевская банда не угомонится пока не заберет все.