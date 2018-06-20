Сборная России – впервые в своей истории — вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу
Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Таким образом сборная России – впервые в своей истории — вышла в плей-офф турнира. Единственный гол в матче забил Луис Суарес.
Ранее сегодня с таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко. В 21 час начнется матч между сборными Испании и Ирана.
Комментарии14
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vincenttt 20 июня 2018 | 20:36
...купив место в самой слабой группе на ЧМ..
fueaqui 20 июня 2018 | 20:47
vincenttt: строго говоря, место не купили, оно досталось как команде-хозяйке турнира по правилам жеребьевки
fastttis 20 июня 2018 | 21:30
фурор.. уже вижу мысленно фильм с Козловским в главной роли "Футбольные боги" или "Разрушители пирамидок"
skull9 20 июня 2018 | 20:55
vincenttt: трахайте с шендеровичем матрас, не отвлекайтесь на написание глупостей. Либерастня и так больше 2% набрать не может, а из за таких, как ты их ещё и бить начнут.
mc_murphy101 20 июня 2018 | 20:58
skull9:
Ха-ха-ха.
aleko_1 Александр Королев 20 июня 2018 | 20:42
Я не понял, почему впервые- а 1966 год не в счет, что ли, когда они добрались до 4-го места?
banyi1 20 июня 2018 | 20:47
aleko_1: Вы не поняли , потому что природно не очень умны)
banyi1 20 июня 2018 | 20:50
aleko_1: Поясняю, в 66 году , к этому и УССР причастна была ) Другая страна была)
guini 20 июня 2018 | 20:56
aleko_1: :):):):)
shlevet 20 июня 2018 | 21:04
Мои поздравления!
Так держать!
kazlevich1949 20 июня 2018 | 21:04
Ну и слава Богу, хотя... слава не "булькает" и посмотрим что таки дальше будет с такой славой?
sjuzanna 20 июня 2018 | 21:24
Наши маленькие радости и большой гул.
lion64__2 20 июня 2018 | 21:26
Что же свидомые не простимулировали саудитов на победу? Могли бы целый пароход сала отправить по такому случаю лично королю саудитов.
chubrik29 20 июня 2018 | 21:39
Чтоб веселей дотягивать до зарплатки, чтоб граждане не лезли на баррикадки, для нервной подзарядки толкают нам футбол. Барское зрелище - крепостным россиянам для отвода глаз.