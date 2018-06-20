Социологи из ВЦИОМ рекомендовали Сергею Собянину пересмотреть свой политический образ перед выборами мэра Москвы
Ему посоветовали стать более живым и человечным, — сообщает РБК со ссылкой на специальное исследование, которое было проведено для мэрии. Для оптимизации имиджа Собянин должен демонстрировать больше любви и уважения к москвичам, а не к федеральному центру, защищать памятники архитектуры, знать историю города и выносить на обсуждение с жителями волнующие их вопросы. Социологи говорят, что москвичи хотели бы видеть нового мэра, скорее, служителем, чем менеджером.
Комментарии9
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semia 20 июня 2018 | 20:37
Ага,Ракову вывести под ручку,детей от нее показать,а так только собака из приюта и Лексутов
stebinmaku 20 июня 2018 | 20:38
И станет образ Собянина живее и человечнее самого Собянина..
balamuto 20 июня 2018 | 20:47
Образ без оленя, не образ.
А без чума, вообще не народен.
gordy 20 июня 2018 | 21:01
"Социологи говорят, что москвичи хотели бы видеть нового мэра, скорее, служителем, чем менеджером."
То есть ему лучше работать портье в "Метрополе", чем городским головой?
timber_head 20 июня 2018 | 20:47
У Задорнова, по-моему, были когда-то "невероятные словосочетания" типа "честный депутат". "Человечный чиновник" это ещё невероятнее.
putin_itogy 20 июня 2018 | 20:48
Собянин, просто робот.
Номенклатурно функциональный исполнительный механизм, чекистско-путинского режима.
Даже при коммунистах, Собянин не вырос бы больше чем до парторга райкома.
sjuzanna 20 июня 2018 | 21:26
Рекоменду Сргею Собянину ринять образ Сергея Звереа.
aallttoo 20 июня 2018 | 21:32
Даже если Собянин сменит имидж на более человечный, он не перестанет уродовать Москву кладбищенским дизайном.
midnightblues 20 июня 2018 | 21:44
Так не образ-а ОБРАЗИНА