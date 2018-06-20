На Кубани литр 98-го бензина стоит больше 50-ти рублей
92-й и дизельное топливо – больше 43-х. Об этом сообщает Краснодарстат. Между тем, глава ФАС Игорь Артемьев сегодня заявил о том, что цены на топливо стабилизировались, и уверил, что в ближайшее время цены увеличиваться не будут даже в пределах существующей и растущей инфляции.
Комментарии18
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piterjanis 20 июня 2018 | 20:39
Бойкот заправок. Ходите пешком.
balamuto 20 июня 2018 | 20:39
Артемьев-продажная личность
ansata 20 июня 2018 | 20:40
Да и в Москве не дешевле. Вчера та Трассе заправлял дизель по 45.50
juche 20 июня 2018 | 20:42
Рынок
vlad5522 20 июня 2018 | 20:43
juche: Где рынок? Это хорошо вы пошутили...)))
zztop1960 20 июня 2018 | 20:47
juche: Рынок при капитализме , а это не рынок а российская вертекаль
alex006 20 июня 2018 | 20:49
Фигня-вопрос, главное о-ле-оле-оле и мы в финале...
timber_head 20 июня 2018 | 20:49
Зато "крымнаш" и мост туда построили. Ура!
askol2016 20 июня 2018 | 20:51
Недалеко то время, когда мы будем вспоминать бензин по 50, как "старые, добрые времена, когда все было дешево"
rusof_ob 20 июня 2018 | 20:54
Никогда такого не было, и вот, опять.
fueaqui 20 июня 2018 | 20:57
Хороший стимул оптимизировать использование автомобиля (например заменить короткие поездки пешими прогулками), а в долгосрочной перспективе - перейти на малолитражные авто. В итоге владельцы не проиграют на стоимости топлива (а на стоимости авто и его обслуживания - выиграют), а за счет снижения количества сжигаемого топлива получим пользу экологической обстановке, здоровью.
kypykyky 20 июня 2018 | 21:28
fueaqui: можно ещё меньше жрать и меньше работать. природе только плюсы.
kp6ic 20 июня 2018 | 20:58
на выборах президента там за 80 процентов за путина проголосовало с хорошей явкой, по-моему. думаю, народ там понимает, что в стране много проблем, и готов пойти ради этого на многие жертвы и сплотиться вокруг лидера. вмести они победят. я так думаю.
ostapbey 20 июня 2018 | 21:05
kp6ic: самоего себя победить может только самка паука. И то после секса..А ты догадайся при чем здесь Путин. И его терпеливый народ, бунтующий на коленях.
Даже..
jamba 20 июня 2018 | 21:03
На югах вообще бензин продавать не надо. Пусть на кизяках ездят, как деды их. А для полного фаршу, вдоль дорог побольше плакатов с девизом "Путин - это Россия". А то маловато их, примерно через километр натыкали, не чаще. Проехал, а метров через 100, уже начинаешь забывать: как его, ну этот, который Россия?;))))))))))))))))
lager23 20 июня 2018 | 21:15
Артемьеву главное лапшу повесить на уши ватникам..... у них же память, как у карповых рыб!
gwon 20 июня 2018 | 21:27
Чёт совсем всё у Спасителя развязывается. Видать уж очень сильно он собирается улучшить уровень жизни податного населения.
parodist 20 июня 2018 | 21:32
В волгогрАДЕ 92й 42-43 рубля 95й 45-47 рублей 98й 52-55 рублей