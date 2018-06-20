На Кубани литр 98-го бензина стоит больше 50-ти рублей

92-й и дизельное топливо – больше 43-х. Об этом сообщает Краснодарстат. Между тем, глава ФАС Игорь Артемьев сегодня заявил о том, что цены на топливо стабилизировались, и уверил, что в ближайшее время цены увеличиваться не будут даже в пределах существующей и растущей инфляции.