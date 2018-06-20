В Сыктывкаре издание 7х7 суд оштрафовал на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков
Причиной стало интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, в котором он сказал, что синтетические наркотики убивают людей гораздо эффективнее, чем героин. Экспертиза, сделанная по заказу Роскомнадзора, пришла к выводу, что в результате героин в интервью был выставлен в более привлекательном свете. Главного редактора издания Софью Крапоткину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Профсоюз журналистов назвал это дело актом цензуры и давлением на независимое издание. 7х7 планирует обжаловать решение суда, — сообщает «Медиазона».
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amg66 20 июня 2018 | 20:51
А водка вреднее пива?