ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой
ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой, которая продолжается уже 38-й день. Об этом в Фейсбуке написал глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Он пояснил, что в связи с этим запросом российские власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но не вправе использовать принудительное кормление, так как это приравнивается к пыткам. ЕСПЧ предлагает Олегу Сенцову прекратить голодовку. При этом суд напоминает, что делу украинского режиссера еще в 2014-м году в ЕСПЧ был придан приоритет.
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и выразил готовность подать прошение о его помиловании. Сенцов голодает уже 38-ой день, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Ягланд заявил, что украинский режиссер должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он готов подать прошение о его помиловании на основании Европейской конвенции по правам человека, — сообщает Интерфакс.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 20 июня 2018 | 20:39
Доброе ,однако, ЕСПЧ, призывают принудительно перестать кормить этого урода))) Мол замучил он всех уже, от дохлого пользы больше будет )))
ura_russians 20 июня 2018 | 20:40
а про Савченку они забыли?
она там живая ещё?
korikov 20 июня 2018 | 21:16
ura_russians:
Её труп где-нибудь закопают и ни один продажный журналист и ни одна продажная правозащитная контора этого не заметит или сделает вид, что не заметила.
Вся эта информационная проституция обслуживает одно направление.
abuvgrobu 20 июня 2018 | 20:43
Раз до сих пор не издох, то и дальше не издохнет. Хохлы, они хитрожопрые, жрут втихаря детское питание, доставляемое адвокатами, поддерживающая терапия, мол, у нас, а потом харя и пузо будет, как у "голодавшей" Савченки - так, что ни в одну дверь не пролезет..
banyi1 20 июня 2018 | 20:43
Прочитал эту новость три раза, пошел к зеркалу, высунул язык, посмотрел... уж не обметало ли , может горячка какая. Слава богу - нет) Как там профессор Преображенский говорил - кто кого , кто на ком ? яснее выражайтесь пожалуйста))
mordechay_blinchikof 20 июня 2018 | 20:52
banyi1: посмотрел... уж не обметало ли ..
попробуй грязи, если не поможет , хоть к земле привыкнешь
neprostotak 20 июня 2018 | 20:44
Скоро всем кремлядям Сенцов будет в страшных снах являться.
Они-то думали ну посадят ещё одного крепостного делов-то как у себя в стаде. А тут оказалось, что Украинцы — не крепостные и своих не бросают, в отличии от пуйла, который даже указ издал запрещающих своему стаду знать скольких своих баранов он пустил на мясо в Украине и в Сирии!
shlevet 20 июня 2018 | 21:02
neprostotak: //Скоро всем кремлядям...//
Ваш прогноз, через сколько лет наступит это "скоро"?
shlevet 20 июня 2018 | 20:59
Как вариант ответа ЕСПЧ.
Он предпочел российское гражданство и не собирается давать отчет о своем здоровье перед ЕСПЧ.
Так что ЕСПЧ нужно уважать права людей, хоть США и плевать на них
korikov 20 июня 2018 | 21:10
"ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой".
А ЕСПЧ запросил у властей Франции всю информацию о здоровье Павленского в связи с его голодовкой, которого посадили на 10 лет за то же самое, что он сделал в России, только тогда французская власть его называла политзаключённым и в итоге дала ему политическое убежище?
А ЕСПЧ запросил у украинских властей всю информацию о здоровье Савченко в связи с её голодовкой в украинской тюрьме?
Почему эта политизированная клоака, которую все, почему-то называют ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА так выборочно делает запросы?
glebbalbesov 20 июня 2018 | 21:23
korikov: Поэтому Трампнаш и послал лесом все эти "права человека"......
korikov 20 июня 2018 | 21:32
glebbalbesov:
Трамп послал лесом не ЕСПЧ, а Совет ООН по правам человека.
Там другой вопрос, этот орган ООН не способен обеспечивать интересы США, а Трамп не хочет вкладывать деньги туда, где не получает какой-либо пользы. На права человека ему уж точно плевать, как и всем остальным западным политикам. Сидел бы Сенцов во французской тюрьме, всем было бы насрать, потому что нет заинтересованности в информационной войне против Франции.
glebbalbesov 20 июня 2018 | 22:15
korikov: Я так и написал "права человека". Я не указывал что именно ЕСПЧ, но по мне совет ООН по правам человека мягко говоря выше европейского, Вы так не думаете? И Трамп поступает именно как бизнесмен-невыгодно-наухо)))
zik14 20 июня 2018 | 21:16
После хохлятских голодовок на них роба не сходится. Проверено на пропутинской кремлевской диверсантке Надюхе Савченко...