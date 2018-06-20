ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой, которая продолжается уже 38-й день. Об этом в Фейсбуке написал глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Он пояснил, что в связи с этим запросом российские власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но не вправе использовать принудительное кормление, так как это приравнивается к пыткам. ЕСПЧ предлагает Олегу Сенцову прекратить голодовку. При этом суд напоминает, что делу украинского режиссера еще в 2014-м году в ЕСПЧ был придан приоритет.

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и выразил готовность подать прошение о его помиловании. Сенцов голодает уже 38-ой день, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Ягланд заявил, что украинский режиссер должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он готов подать прошение о его помиловании на основании Европейской конвенции по правам человека, — сообщает Интерфакс.