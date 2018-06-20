Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу

Таким образом сборная России официально выходит в плей-офф турнира. Единственный гол в матче забил Луис Суарес.

Ранее сегодня с таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко. В 21 час начнется матч между сборными Испании и Ирана.