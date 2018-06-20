Уругвай выиграл со счетом 1:0 у Саудовской Аравии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу
Таким образом сборная России официально выходит в плей-офф турнира. Единственный гол в матче забил Луис Суарес.
Ранее сегодня с таким же счетом, 1:0, сыграли Португалия и Марокко. В 21 час начнется матч между сборными Испании и Ирана.
Комментарии3
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aleksandr39 20 июня 2018 | 20:17
Только сборной России достался такой отстой как Саудовская Аравия и Египет ,даже слепому видно что жеребьевка была куплена .
polsan 20 июня 2018 | 20:29
aleksandr39: при всём уважении, ну что Вы, такое пишите?! ))
нууу, правда, в это мало верится! )) И какой в этом смысл??
fueaqui 20 июня 2018 | 20:30
aleksandr39: это обычная практика жеребьевок на ЧМ - команда страны проведения турнира автоматически попадает в первую корзину, что избавляет ее от самых сильных соперников. Идея в том, чтобы несколько помочь команде-хозяйке продержаться в турнире подольше (и тем самым поддержать интерес к турниру в стране проведения, что способствует повышению доходности). С той же целью эта команда избавляется от необходимости проходить квалификацию.