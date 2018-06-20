Канадский Сенат узаконил употребление марихуаны

Страна стала первой среди государств «Большой семерки», где граждане получат право употреблять каннабис в том числе с целью развлечения.

Уже через два-три месяца, как только закон вступит в силу, любой совершеннолетний канадец сможет абсолютно легально приобретать марихуану у лицензированных поставщиков. До сих пор использовать каннабис в стране можно было исключительно в медицинских целях, теперь таких ограничений нет.

О планах по либерализации законодательства в этой части премьер-министр Канады говорил еще год назад. Тогда он подчеркнул, что запретительный подход предыдущего правительства не решал, а лишь усугублял проблему распространения марихуаны.

Законопроект, одобренный сегодня Сенатом, наделяет региональные власти Канады правом устанавливать дополнительные ограничения: например, повысить возрастную планку или выделить специальные места для курения.

В России производство, распространение и хранение каннабиса преследуется в уголовном порядке. Власти страны выступают против легализации вещества