Канадский Сенат узаконил употребление марихуаны
Страна стала первой среди государств «Большой семерки», где граждане получат право употреблять каннабис в том числе с целью развлечения.
Уже через два-три месяца, как только закон вступит в силу, любой совершеннолетний канадец сможет абсолютно легально приобретать марихуану у лицензированных поставщиков. До сих пор использовать каннабис в стране можно было исключительно в медицинских целях, теперь таких ограничений нет.
О планах по либерализации законодательства в этой части премьер-министр Канады говорил еще год назад. Тогда он подчеркнул, что запретительный подход предыдущего правительства не решал, а лишь усугублял проблему распространения марихуаны.
Законопроект, одобренный сегодня Сенатом, наделяет региональные власти Канады правом устанавливать дополнительные ограничения: например, повысить возрастную планку или выделить специальные места для курения.
В России производство, распространение и хранение каннабиса преследуется в уголовном порядке. Власти страны выступают против легализации вещества
Комментарии6
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post_v 20 июня 2018 | 20:05
Завхоз российского посольства в Канаде никаких чемоданов с кленовым сахаром в гараже не оставлял?
blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 20:14
Теперь там у детей будет по три родителя в любых возможных сочетаниях, в т.ч.:пёс, конь и педик; петух, телевизор и педофил; порнасовец, вибратор и Сисян... и т.п.
stebinmaku 20 июня 2018 | 20:12
Теперь кленовый лист на флаге нужно скрестить с листом каннабиса..
olga__k 20 июня 2018 | 20:18
stebinmaku: cool!
polsan 20 июня 2018 | 20:20
stebinmaku: может даже просто заменить на зелёную ветвь каннабиса.
Эстонский муниципалитет Канепи утвердил в качестве символа города на флаге и гербе изображение листа каннабиса, передаёт Reuters. Название муниципалитета на эстонском – Kanepi — совпадает со словом «марихуана» — kanep.
symphony 20 июня 2018 | 20:17
Лиха беда начала. Что тут скажешь?