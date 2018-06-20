Тверской суд Москвы арестовал до 19-го июля директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Эльдара Исаева
Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее футбольный клуб «Анжи» подал документы для вступления в Российскую футбольную премьер-лигу вместо «Амкара», который не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии. Решение о вступлении «Анжи» в РФПЛ должны принять 22-го июня.
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