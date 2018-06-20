Ассанж регулярно встречался в посольстве Эквадора в Лондоне с американским лоббистом, работающим на Дерипаску
Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж регулярно встречался в посольстве Эквадора в Лондоне с американским лоббистом, работающим на Олега Дерипаску. Об этом пишет газета «Гардиан». О встречах Ассанжа с Адамом Уолдманом свидетельствуют записи в книге посетителей дипмиссии. Уолдман отказался ответить на вопросы «Гардиан», были ли связаны эти встречи с интересами российского миллиардера. В то же время издание напоминает, что в прошлом году американская разведка опубликовала отчет, в котором утверждается, что Кремль делился с «Викиликс» украденной хакерами электронной перепиской, и это серьезно повредило президентской кампании Хиллари Клинтон. Сообщается также, что Уолдман был советником главы российского МИДа Сергея Лаврова в 2010-м году, когда Дерипаске отказали в американской визе.
Комментарии7
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ajsenev 20 июня 2018 | 20:03
Сколько веревочке ни виться...
sokal123 20 июня 2018 | 20:05
ajsenev: У него кгбешные рога и уши. Продался по самое помидоры.
blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 20:07
Газетенка Гардиан - дешевенькая желтая пресса.
Факт известный.
pavelmistery 20 июня 2018 | 20:24
blinorozhiy_chmo: Гардиан желтая пресса? Серьёзно? )
Газета опубликовала такие громкие материалы, как скандал связанный с незаконным прослушиванием телефонных разговоров частных лиц в News International. Расследование привело к закрытию News of the World, одной из самых высокотиражных новостных газет в мире. В июне 2013 года газета также выпустила новость о записи телефонных разговоров Verizon, которые передавались администрации Барака Обамы, а впоследствии опубликовала сведения о существовании программы массовой слежки PRISM, получив эту информацию у осведомителя из АНБ Эдварда Сноудена
honduras_na_colime 20 июня 2018 | 20:26
blinorozhiy_chmo: Да, удило, смотри первый канал им. распятого мальчика и наматывай всё на рога.
Ограниченные умственные способности не позволяют тебе понять, что скоро тебе, поварёныш, перестанут платить по 11-80 за выхлоп - бабки закончатся.
srk2658lu 20 июня 2018 | 20:10
Путинским для информационной войны все средства хороши: Ассанж, Дерипаска, Уолдман, хакеры...
svetochek1906 20 июня 2018 | 20:15
srk2658lu: а для вонючих прокладок и эхо сгодится