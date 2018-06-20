Полиции разрешили изымать телефоны, компьютеры и другую технику по делам об экстремизме до решения суда

Соответствующее положение Уголовного кодекса о конфискации имущества уточнил Верховный суд России, — сообщает «МБХ Медиа». Кроме того, согласно разъяснениям высшей инстанции, государство вправе присваивать взятки, деньги, ценности и другие активы, даже если взяткодатель стал жертвой вымогательства или добровольно сообщил о совершенном преступлении. Кроме осужденных собственность в пользу государства может изыматься и у обвиняемых без вынесения приговора, если уголовное дело было прекращено по так называемым нереабилитирующим обстоятельствам.