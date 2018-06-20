Полиции разрешили изымать телефоны, компьютеры и другую технику по делам об экстремизме до решения суда
Соответствующее положение Уголовного кодекса о конфискации имущества уточнил Верховный суд России, — сообщает «МБХ Медиа». Кроме того, согласно разъяснениям высшей инстанции, государство вправе присваивать взятки, деньги, ценности и другие активы, даже если взяткодатель стал жертвой вымогательства или добровольно сообщил о совершенном преступлении. Кроме осужденных собственность в пользу государства может изыматься и у обвиняемых без вынесения приговора, если уголовное дело было прекращено по так называемым нереабилитирующим обстоятельствам.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 20:04
Важное и правильное решение. В самом деле.
danko1 20 июня 2018 | 20:15
blinorozhiy_chmo: А есть ли такое преступление власти, которое портянки не оправдают?
Очередное узаконенное воровство, учитывая что статью об экстремизме вообще отменять надо, как антиконституционную и содержащую расплывчатые формулировки, когда любого обвинить можно.
varangian2011 20 июня 2018 | 20:28
danko1: Без суда то, без суда это, и так все знают что в России суда нет, но теперь даже видимость правосудия создавать не хотят. Для чего тогда вообще суды с их огромным бюджетом, и самыми большими зарплатами? Пусть оперативники приговоры выносят, как в старые "добрые" сталинские времена.
pavelmistery 20 июня 2018 | 20:28
danko1: И народ в очередной раз всё это стерпит, не привыкать...
polikarpich 20 июня 2018 | 20:09
В-общем, грабёж легализован. Они уже и не скрывают свою криминальную сущность гопников.
Опаньки-и-и! Деньги, семечки, значки!
:-)
chnch 20 июня 2018 | 20:10
Даааа... Накрылись деньги которые на взятку Уликаеву Сечин у кого то то занял.....
ts 20 июня 2018 | 20:10
Узаконенный беспредел!
rusof_ob 20 июня 2018 | 20:11
Войны и понты штуки дорогие, но ведь на то и есть буратины, которые все это оплатят.
ass2606 20 июня 2018 | 20:12
Кто разрешил? Народ не разрешал! На сеновал давно не ходили? Вилы в руки не брали, чтоб сено класть в стога?
svetochek1906 20 июня 2018 | 20:19
ass2606: иди дальше клей нюхай