Гудков готов выступить перед мундепами в АМОМ на следующей запланированной встрече

Кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков готов выступить перед муниципальными депутатами в «Совете муниципальных образований города Москвы» (АМОМ) на следующей запланированной встрече. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы договорились, что будет еще одна встреча с муниципальными депутатами, которые были избраны от «Единой России». Я не буду отказываться от этой встречи, потому что многие от меня бегали, когда мой штаб обзванивал депутатов, они не хотели со мной общаться. Но если организована такая площадка я безусловно приду, выступлю и попрошу не помощи, попрошу содействия, потому что, мне кажется, Москва заслуживает нормальные конкурентные выборы», — сказал он.

Д.Гудков не уточнил, когда пройдет эта встреча с АМОМ.

Ранее стало известно, что председатель ассоциации «Совета муниципальных образований города Москвы» Владимир Дудочкин пригласил кандидатов в мэры Илью Яшина и Дмитрия Гудкова на встречу с муниципальными депутатами 20 июня. На этой встрече кандидаты на пост мэра смогут представить свои программы и попытаться убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра.