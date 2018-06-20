На площади Мира в Архангельске после сильного ливня погас вечный огонь
Об этом сообщает сайт FlashNord со ссылкой на записи в соцсетях. Гроза случилась в Архангельске накануне. Вечный огонь в городе гаснет уже не в первый раз. В 2012-м году его выключали почти на месяц из-за ремонта.
Комментарии10
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bozk 20 июня 2018 | 19:35
Чудовищное проявление русофобии погодой!
mc_murphy101 20 июня 2018 | 19:46
На площади Мира в Архангельске после сильного ливня погас вечный огонь...
Сисян 20!8 - наш президент!
polikarpich 20 июня 2018 | 20:12
mc_murphy101: Да кто ж спорит? Он уже скоро 20 лет, как ваш президент. Хар-р-оший такой Сисян!
zztop1960 20 июня 2018 | 19:50
bozk: Нанести ракетный удар по облокам-русофобам , а если облока не поймут , то ядерный , чтобы поняли
demosua 20 июня 2018 | 19:52
огонь оказался не вечным... И площадь, видимо, не совсем Мира...
krs_sk 20 июня 2018 | 19:56
Это знак! Так однажды и погаснет огонь воровства в центре путленда... срочно провести массовый молебен, созвать бюджетников и всех троллей!
rusof_ob 20 июня 2018 | 20:13
Вечная память вечному огню.
equus 20 июня 2018 | 20:14
А я однажды видел, как мужик грохнулся, поскользнувшись на арбузной корке...
И даже не однажды, а несколько раз!..
;-))
sagen 20 июня 2018 | 20:14
Как умеют в России опошлить идею - никто близко не станет. На кой хрен в Мухославске вечный огонь? Вечный огонь был зажжен французами над могилой неизвестного солдата. Они там похоронили неопознанного погибшего солдата, как символ могилы всех пропавших без вести. Эти простите за прямоту дебилы в каждом поселке городского типа копают траншеи, подводят газ и зажигают огонь, как будто это карнавал какой-то. Количество перерастает в пошлость. Есть один "вечный огонь" в Москве, хватит. Все остальное профанация, да и этот тоже, к сожалению. Идея ценна один раз.
equus 20 июня 2018 | 20:16
sagen:
Да. Где-то так...