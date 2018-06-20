В Сыктывкаре издание 7х7 суд оштрафовал на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков
Причиной стало интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, в котором он сказал, что синтетические наркотики убивают людей гораздо эффективнее, чем героин. Экспертиза, сделанная по заказу Роскомнадзора, пришла к выводу, что в результате героин в интервью был выставлен в более привлекательном свете. Главного редактора издания Софью Крапоткину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Профсоюз журналистов назвал это дело актом цензуры и давлением на независимое издание. 7х7 планирует обжаловать решение суда, — сообщает «Медиазона».
Комментарии7
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huyt 20 июня 2018 | 19:33
А что для путинского суда Конституция ? Поди-плюнуть,да растереть.
danko1 20 июня 2018 | 19:35
huyt: Для путинского суда не только закон не существует, но судьи вместе с совестью здравый смысл утратили.
bozk 20 июня 2018 | 19:37
Какие интеллектуалы сидят в суде.
chnch 20 июня 2018 | 19:40
То есть если сказать, что руководитель"П" больший идиот чем руководитель "М" то руководитель "П" будет в "более выигрышном свете"?!
equus 20 июня 2018 | 19:45
Среди разных способов смертной казни можно найти, с одной стороны, совсем омерзительные, а с другой - в сравнении с первыми, более гуманные...
Следует ли считать подобное сравнение пропагандой смертной казни..??
sparky 20 июня 2018 | 19:45
"Денег нет, так что шрафуйте".
И не ищите другого.
orein51 20 июня 2018 | 19:55
ещё одно слово на букву Н.