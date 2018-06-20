Имидж Сергея Собянина перед выборами сделают более живым и «человечным»

Новый образ будет основан на рекомендациях ВЦИОМа, пишет РБК.

Сергей Собянин по-прежнему воспринимается многими москвичами как ставленник федеральных властей, показало специально подготовленное для мэрии исследование. Чтобы изменить ситуацию, социологи ВИЦОМа рекомендовали мэру стать ближе к народу. Для этого имидж Собянина планируется «оптимизировать» — образ «менеджера», в частности, предлагается заменить образом «служителя». Кроме того, мэру советуют активнее демонстрировать любовь к городу и уважение к москвичам, а также не забывать про «демократические процедуры» и публичное обсуждение градостроительных решений.

Как отмечает РБК, эта стратегия уже частично претворяется в реальность – Сергей Собянин угощает пирожками пассажиров электрички, защищает архитектурные ценности, берет из приюта собаку. Опрошенные изданием эксперты полагают, что такая нетипично активная избирательная кампания имеет целью привлечь на выборы как можно больше людей.

Подлинность рекомендаций ВИЦОМа РБК подтвердил источник в мэрии. При этом в самом центре как-либо прокомментировать информацию изданию отказались. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября