Имидж Сергея Собянина перед выборами сделают более живым и «человечным»
Новый образ будет основан на рекомендациях ВЦИОМа, пишет РБК.
Сергей Собянин по-прежнему воспринимается многими москвичами как ставленник федеральных властей, показало специально подготовленное для мэрии исследование. Чтобы изменить ситуацию, социологи ВИЦОМа рекомендовали мэру стать ближе к народу. Для этого имидж Собянина планируется «оптимизировать» — образ «менеджера», в частности, предлагается заменить образом «служителя». Кроме того, мэру советуют активнее демонстрировать любовь к городу и уважение к москвичам, а также не забывать про «демократические процедуры» и публичное обсуждение градостроительных решений.
Как отмечает РБК, эта стратегия уже частично претворяется в реальность – Сергей Собянин угощает пирожками пассажиров электрички, защищает архитектурные ценности, берет из приюта собаку. Опрошенные изданием эксперты полагают, что такая нетипично активная избирательная кампания имеет целью привлечь на выборы как можно больше людей.
Подлинность рекомендаций ВИЦОМа РБК подтвердил источник в мэрии. При этом в самом центре как-либо прокомментировать информацию изданию отказались. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября
Комментарии20
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suzy 20 июня 2018 | 19:07
И станет он живее всех живых.
merelymy 20 июня 2018 | 19:16
suzy: в него запустят солитёра, это решение партии - пусть повертится.
danko1 20 июня 2018 | 19:32
suzy: Место в мавзолее Путин для себя забронировал, а не для Собянина.
gordy 20 июня 2018 | 19:51
"...Сергей Собянин угощает пирожками пассажиров электрички, защищает архитектурные ценности, берет из приюта собаку."
Так в 90-е голоса пенсионеров покупали за пакетик чая и продуктовый набор?
starokozlovicky2gus 20 июня 2018 | 20:31
"...Сергей Собянин берет из приюта собаку, а потом угощает пирожками пассажиров электрички."
post_v 20 июня 2018 | 19:20
suzy:
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черного кобеля - добела?
huyt 20 июня 2018 | 19:08
Я и не сомневаюсь, что эти вциомовцы рисуют такие цифры, какие хочет власть. Так что им надуть рейтинг оленевода можно даже хоть до 99%.
bonhoeffer 20 июня 2018 | 19:08
Этому крокодилу даже Э.Успенский не сможет помочь стать более человечным.
rampa 20 июня 2018 | 19:09
бедная собака. Ей-то за что мучиться
starokozlovicky2gus 20 июня 2018 | 19:14
Имиджу Собянина добавят человечинки. Пирожки с нею он будет раздавать с лопаты.
gregor 20 июня 2018 | 19:21
Имидж Сергея Собянина перед выборами сделают более живым и «человечным»
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А пока он полумёртвый и нЕлюдь ?
karabay 20 июня 2018 | 19:21
Из говна конфетку не сделаешь, хоть мёдом намаж! Чужой Собянин москвичам, однако...
desaqz 20 июня 2018 | 19:22
Всегда подозревал , что нами правят мертвецы .
marfa_1953 20 июня 2018 | 19:30
угощает пирожками пассажиров электрички, защищает архитектурные ценности, берет из приюта собаку.
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Меня не угощал пирожками в электричке ни разу.)
Как он защищает архитектурные ценности, это знаю от С.Митрохина, который собирал митинги в защиту этих самых ценностей от Собянина.
А уж собачка, взятая из приюта, никак не уменьшит его вины за уничтоженных перед ЧМ.
marfa_1953 20 июня 2018 | 19:36
А это тоже способствует имиджу мэра:
"В Москве в здании Государственной думы РФ 7 июня прошла конференция "Всемирный конгресс миролюбивых сил", организованная ЛДПР. Как сообщил центр "Сова", удалось выяснить по материалам ультраправых сайтов, что среди участников было много националистов.
одним из делегатов было российское ультраправое движение "Славянское объединение и возрождение", которое впоследствии сообщало об участии таких радикальных ультраправых организаций, как Национал-демократическая партия Германии (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) и Северное движение сопротивления (Nordiska motstndsrrelsen).
"Славянское объединение и возрождение", которое поддерживает и "питает" сепаратистов востока Украины, на своей страничке в соцсети сообщило, что оно довольно мероприятием, позволившим им, российским ультраправым, завести "дружеские отношения и договориться о сотрудничестве" с североевропейскими национал-социалистами и немецкой партией, которую иногда называют преемницей НСДАП."
nikolaitschi 20 июня 2018 | 19:51
Зачем ему это, если на выборы он идет один. Остальных, енсли и допустят, то так , чтобы они не успели даже сфотографироваться. Еще один бюджет распилят? Когда же они нажрутся? И так с экранов не сходят, ни по телеку, ни в метро.
orein51 20 июня 2018 | 19:53
заголовок правильно характеризует собякина.
laramalaga 20 июня 2018 | 20:00
Нет у него никакой любви к чужому для него городу, нет уважения к москвичам, все делается без учета мнений жителей. Мэром Москвы должен быть москвич, а не приезжий функционер со своей тюменской сожительницей. У москвичей одни вопросы к этому приезжему ставленнику, который создает только проблемы для жителей. Чего стоит только одна аферная реновация,, снос крепких, добротных домов. с нарушением прав собственности на привлекательных территориях Москвы для наживы строительных офшорных фирм, которые портят - уродуют облик города. Платные стоянки уже в спальных районах, возле всех медицинских учреждений, угробили медицину, достал с бесконечным варварским, некачественным благоустройством для распила городского бюджета, застройка точечная страшными высокими домами - монстрами окно в окно с нарушением инсоляции и уплотнением улиц, дворов, вырубка скверов, парков под точечные застройки. ядовитые реагенты зимой, не убирают снег во дворах в зимний период, постоянное и необоснованное повышение тарифов на ЖКХ, создание жульнической компании ГБУ Жулищник, неуважение и ненависть к москвичам, список можно продолжить. На жителей плевать, их мнения не учитываются. Мэром Москвы должен быть москвич, который любит свой город и уважает москвичей, а не приезжие барыги. Все на выборы в сентябре - изгонять варвара и его сожительницу из когалыма !
vlad_sabbath 20 июня 2018 | 20:00
Ага. Рассчитывают на идиотов и дебилов.
sokal123 20 июня 2018 | 20:03
Оживят мумию- тяжелая задача.