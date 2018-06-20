ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой
ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой, которая продолжается уже 38-й день. Об этом в Фейсбуке написал глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Он пояснил, что в связи с этим запросом российские власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но не вправе использовать принудительное кормление, так как это приравнивается к пыткам.
Комментарии9
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blinorozhiy_chmo 20 июня 2018 | 19:07
Переживают. И правильно это...
Бандито-бандеровские голодовки, как показывает история, обычно заканчиваются ожирением.
rampa 20 июня 2018 | 19:11
blinorozhiy_chmo: по твоей морде это видно
benny_point 20 июня 2018 | 19:20
rampa: А ты всё писю сосёшь радость наша, никак не можешь отказать себе в человеческой радости!
ura_russians 20 июня 2018 | 19:47
как там Надя Савченко ?
не умерла ещё в свободной укроине?
benny_point 20 июня 2018 | 19:18
38 день и он живой как дедушка Ленин! Мля есть же ещё на свете люди которых не возьмёшь на измор! А чего же тогда хохлы вспоминают голодомор, когда их парубок 38 дней не чавкает, а рожа как у быка на откорме! Так он и 20 годков проголодует и освободится на радость хохлам!
karabay 20 июня 2018 | 19:19
Был бы Сенцов жив - уже бы показали! Жалко мужика, однако...
kara 20 июня 2018 | 19:41
про Надю не спрашивали?
ura_123 20 июня 2018 | 19:47
kara: Надя це хлопчик,на родине,ежели чё.
piter_ug 20 июня 2018 | 19:56
Плешивый ждёт, когда ему скажут, что не потащут в Гаагу за сбитый Боинг и пр. и пр., если отпустит Сенцова.