ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой, которая продолжается уже 38-й день. Об этом в Фейсбуке написал глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Он пояснил, что в связи с этим запросом российские власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но не вправе использовать принудительное кормление, так как это приравнивается к пыткам.