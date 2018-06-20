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19:00, 20 июня 2018

Следователи ФСБ, вероятно, применяют пытки к группе петербургских сайентологов, которых обвиняют в экстремизме

Следователи ФСБ, вероятно, применяют пытки в отношении группы петербургских сайентологов, которых обвиняют в экстремизме и незаконной предпринимательской деятельности. Их адвокатам выдали материалы уголовного дела, в нем фигурируют пометки, которые указывают на использование жестоких методов ведения допроса.

Юристы, которые представляют интересы находящихся под следствием руководителей Сайентологической церкви Петербурга, получили для очередного ознакомления том уголовного дела, испещренный розовыми стикерами, — сообщает «Медиазона». Заметки, сделанные на полях от руки, следователи, видимо, попросту забыли убрать. Дав, тем самым, адвокатам представление о том, как могут проходить допросы их подзащитных в ФСБ. «Знает много, но молчит — передопрос с электровспоминателем» — последнее слово написано нечётко, поэтому прочитать его можно и как «электровоспламенитель». Еще цитаты из заметок следователей: «Дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг», «допросить ещё». Га томе с протоколами допроса свидетелей карандашом подписано «Свидетели (плохие). Руководителей Сайентологической церкви Петербурга Галину Шуринову, Анастасию Терентьеву, Ивана Мацицкого и других задержали год назад. Основанием стали «многомиллионные заработки» общины, позже в ФСБ обнаружили признаки экстремизма. Один из адвокатов сайентологов Иван Павлов замечает, что дело ведут те же сотрудники спецслужбы, которым поручено дело о террористическом сообществе «Сеть». Оно стало известно из-за пыток, которые следователи применяли к его фигурантам.

Сайентологов правозащитный центр «Мемориал» ранее признал политическими заключенными.

Представители различных российских правозащитных организаций выступили в поддержку Свидетелей Иеговы. Эти люди стали жертвой бессмысленной статьи уголовного кодекса, — сказал «Эху Москвы» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

Александр Верховский добавил, что многим людям может не нравиться деятельность Свидетелей Иеговы *, но это не повод объявлять организацию экстремистской.

*организация запрещена в России

Комментарии

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iwan_feodorovich 20 июня 2018 | 19:09

Уверен, что не пытают. А надо бы: заслужили, сволочи.

rampa 20 июня 2018 | 19:13

iwan_feodorovich: и что они тебе такого плохого сделали?

danko1 20 июня 2018 | 19:27

rampa: Уводят прихожан у Гундяева, у которого, с его ненасытной жаждой к недвижимости, скоро будет храмов больше, чем прихожан.

hastings 20 июня 2018 | 20:06

rampa: во-первых они допускают еретические суждения, во-вторых не оказывают должного почтения нашим политическим лидерам.

banyi1 20 июня 2018 | 19:16

iwan_feodorovich: Заставляют плюнуть на фото их гуру хабарта)))

vlastimil_popogrebski 20 июня 2018 | 19:20

iwan_feodorovich: еретиков пытать следует а затем нераскаявшихся на костре сжигать как святая инквизиция делала

poluputing 20 июня 2018 | 19:37

iwan_feodorovich:- яркий представитель любвеобильных рашконациков

huyt 20 июня 2018 | 19:10

Бериевские методы поди никто и не отменял. Поди как был там садизм в 30-50-е, так и остался.

(комментарий скрыт)

ugiazov 20 июня 2018 | 19:12

Предпринимательская деятельность и экстремизм. ФСБ как пятки к затылку допрашиваемого притягивает эти понятия в деле.

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karabay 20 июня 2018 | 19:17

Когда выжившие, после пыток, выловят этих гебешных садистов, и постругают их, острым ножичком, на лапшу, то-то крику то будет! Вот это будет экстремизм, однако...

lumos 20 июня 2018 | 19:20

надо полагать, речь идет об использовании угрозы применения пыток.

dr_nemos 20 июня 2018 | 19:32

Да уж...боюсь Иисус Христос пошел бы по паре статей - оскорбление чувств верующих и экстремизм.

"Боже, в любви неизменной,
Скоро ль придешь с высоты?
Только уже непременно
Сам опустись нынче Ты.
Если ж для дела такого
Сына - Христа - своего
Снова пришлешь Ты, то снова
Люди убьют здесь Его. "
(Молитва ребенка.Н. АГНИВЦЕВ Берлин 1921 г.)

ivfn 20 июня 2018 | 19:39

//Следователи ФСБ, вероятно, применяют пытки//
А вот у нас ,в нашей деревне Кузякино,бабы сомневаются

ivfn 20 июня 2018 | 19:39

//Следователи ФСБ, вероятно, применяют пытки//
А вот у нас ,в нашей деревне Кузякино,бабы сомневаются

komandarm____68 20 июня 2018 | 19:54

Адвокат может и лист дела сожрать, когда хорошо заплачено, не то что на стикере написать (розовом))

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