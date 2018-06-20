Следователи ФСБ, вероятно, применяют пытки к группе петербургских сайентологов, которых обвиняют в экстремизме

Следователи ФСБ, вероятно, применяют пытки в отношении группы петербургских сайентологов, которых обвиняют в экстремизме и незаконной предпринимательской деятельности. Их адвокатам выдали материалы уголовного дела, в нем фигурируют пометки, которые указывают на использование жестоких методов ведения допроса.

Юристы, которые представляют интересы находящихся под следствием руководителей Сайентологической церкви Петербурга, получили для очередного ознакомления том уголовного дела, испещренный розовыми стикерами, — сообщает «Медиазона». Заметки, сделанные на полях от руки, следователи, видимо, попросту забыли убрать. Дав, тем самым, адвокатам представление о том, как могут проходить допросы их подзащитных в ФСБ. «Знает много, но молчит — передопрос с электровспоминателем» — последнее слово написано нечётко, поэтому прочитать его можно и как «электровоспламенитель». Еще цитаты из заметок следователей: «Дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг», «допросить ещё». Га томе с протоколами допроса свидетелей карандашом подписано «Свидетели (плохие). Руководителей Сайентологической церкви Петербурга Галину Шуринову, Анастасию Терентьеву, Ивана Мацицкого и других задержали год назад. Основанием стали «многомиллионные заработки» общины, позже в ФСБ обнаружили признаки экстремизма. Один из адвокатов сайентологов Иван Павлов замечает, что дело ведут те же сотрудники спецслужбы, которым поручено дело о террористическом сообществе «Сеть». Оно стало известно из-за пыток, которые следователи применяли к его фигурантам.

Сайентологов правозащитный центр «Мемориал» ранее признал политическими заключенными.

Представители различных российских правозащитных организаций выступили в поддержку Свидетелей Иеговы. Эти люди стали жертвой бессмысленной статьи уголовного кодекса, — сказал «Эху Москвы» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

Александр Верховский добавил, что многим людям может не нравиться деятельность Свидетелей Иеговы *, но это не повод объявлять организацию экстремистской.

*организация запрещена в России