Языки республик, входящих в состав России, не будут преподаваться в школах в ущерб русскому
Их изучение будет добровольным. Соответствующий законопроект принят в первом чтении в Госдуме, — пишет «Российская газета».
Как отмечает «Российская газета», сейчас в Российской Федерации преподается 73 языка, но для подавляющего большинства даже нет учебников и методик.
Комментарии32
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balmont 20 июня 2018 | 18:49
Удивительно, но этот клоповник способен совершить хоть что-то разумное.
demosua 20 июня 2018 | 20:06
balmont: после многих десятилетий чисток "клоповник" уже знает, что подобное "разрешение" ничего не значит и ничем ему не грозит...
captaingeorge 20 июня 2018 | 18:49
А как оценить этот ущерб? А что поводу ущерба физике от литературы или биологии от фзизкультуры? Мудаки бл...
demosua 20 июня 2018 | 20:09
captaingeorge: а что по-поводу ущерба твоей соседки от твоей жены и наоборот? Бл...
vilingrad 20 июня 2018 | 18:51
Языковая проблема- то, благодаря чему разваливаются империи. И недоимперии.
demosua 20 июня 2018 | 20:13
vilingrad: это уж ты, видимо, совсем последние империи имеешь в виду... Даже совсем последнюю, скорее...
В средние века такой проблемы не существовало вообще. Не говоря уже об античности...
ivar1964 20 июня 2018 | 18:55
Через пару десятков лет в РФ исчезнут несколько десятков народов и народностей. Они растворятся. Забудут свои языки, традиции, обычаи, культуру .... Хорошо ли это? Исчезновение любого народа - потеря для Сообщества. Планета обеднеет.
m_doc 20 июня 2018 | 19:01
ivar1964: Ассимиляция - всепланетно универсальный естественный процесс.
Планета давно беднеет. Разные биологические виды исчезают с незапамятных времён.
ivar1964 20 июня 2018 | 19:03
m_doc: Это не очень хорошо. Опять же, одно дело, когда процесс ассимиляции идет естественным путем, иное дело, когда по распоряжению парламента.
m_doc 20 июня 2018 | 19:05
ivar1964: Незалэжных шумеров имеете в виду? Простите их, бо тупые. Не ведают, что творят.
ivar1964 20 июня 2018 | 19:10
m_doc: Я написал, что имею в виду. И никакого подтекста в моих словах нет. А Вы можете понимать, как хотите.
sceptic47 20 июня 2018 | 19:11
ivar1964:
"Это какой же эгоистичной сволочью нужно было быть, чтобы презреть традиции предков, наплевать на общественное мнение, бросить вызов морали, слезть с дерева и взять в руки палку?!"
Это, конечно, шутка.
demosua 20 июня 2018 | 20:19
ivar1964: то, что вы называете "естественным" процессом, шло ранее (столетия или тысячелетия назад) путем обычного истребления населения. То есть, например, значительного числа носителей какого-то языка. А парламентов тогда не было...
ivar1964 20 июня 2018 | 20:27
demosua: "Естественный процесс" сегодня отличается от того процесса, который проходил столетия или тысячелетия назад. Вы же отличаетесь от троглодита каменного века! Нет?
naina_stavrulevna 20 июня 2018 | 19:23
m_doc: Ну и жрите свой БигМак.
m_doc 20 июня 2018 | 19:27
naina_stavrulevna: Вы сами-то с чего так упоролись?:)))
naina_stavrulevna 20 июня 2018 | 19:32
m_doc: Не люблю нигелистов. Паршивая публика.
m_doc 20 июня 2018 | 19:36
naina_stavrulevna: Кто такие "нигЕлисты"? Мож, неглисты?:)))))
oneoretwo 20 июня 2018 | 18:56
...школярам более актуально учить английский и валить с плешивой зоны хоть куда...
m_doc 20 июня 2018 | 19:03
oneoretwo: ... шоб в итоге сутками торчать на эховском форуме:)))
aleksandr39 20 июня 2018 | 19:00
Нужно учить язык из подворотни Питера ,а именно " мочить в сортире " , " замучаетесь пыль глотать " ,"Навальный это Саакашвили " ....
m_doc 20 июня 2018 | 19:15
aleksandr39: Зачем так себя мучить и ограничивать? Берите пример с Венедиктова или Ганапольского про дерьмо, жопу и так далее в том же роде и стиле.
yralez 20 июня 2018 | 19:15
А где начнут изучать родной язык, туда путин введет войска.....если не хватит местных полицаев и коллаборационистов.
m_doc 20 июня 2018 | 19:20
yralez: Нешто из Прибалтики навеяло?
ostapbey 20 июня 2018 | 19:33
Гитлер тоже начинал с одного рейха.. и одного фюрера
Но.. так случилось что......даже дружба с отцом народов России не помогла победе коммунизма во всем мире в купе с арийским духом..
Потому что цивильные страны устроили клинч двум недоумкам .. и потешились на славу.
Особенно подсчетом участвующих и победивших..
Даже..
m_doc 20 июня 2018 | 19:39
ostapbey: Разве можно так напиваться на рубль?! (с)
ostapbey 20 июня 2018 | 19:45
m_doc: а за рубль тебе в морду не дали???
В прибалтике??
Или ты на старые дрожжи добавил боярышниковой??
Даже??
m_doc 20 июня 2018 | 20:03
ostapbey: Тьфу, зануда. И со своим героем на аватарке ни фига не знаком, притворщик.
demosua 20 июня 2018 | 20:03
"Языки республик, входящих в состав России, не будут преподаваться в школах в ущерб русскому" - поздно, совок уже своё дело сделал. Тотальное обрусение во всем ссср...
m_doc 20 июня 2018 | 20:10
demosua: Помнится при совке книжный магазин в Ивано-Франковске, заваленный самой супер-пуперской забугорной фантастикой на украинском языке. На русском такую было не сыскать. Такое вот "обрусение".
Так что не фиг тут заливать.
nikolaitschi 20 июня 2018 | 20:10
Чтобы получить настоящее образование, нужно учить английский. Наше образование сделалось образованием второй свежести. У нас знания не нужны, важна выправка. Раньше глушили "Голос Америки", теперь будут глушить мордву в Мордовии? Обозначили бы хоть звание, начиная с которого офицер сможет определять мешает или нет человеку знание родного языка. Я, например, - меря, но языка такого уже нет. Жаль!
m_doc 20 июня 2018 | 20:18
nikolaitschi: Мерянского языка уже больше тыщи лет как нет. Спохватились, блин.