Языки республик, входящих в состав России, не будут преподаваться в школах в ущерб русскому

Их изучение будет добровольным. Соответствующий законопроект принят в первом чтении в Госдуме, — пишет «Российская газета».

Как отмечает «Российская газета», сейчас в Российской Федерации преподается 73 языка, но для подавляющего большинства даже нет учебников и методик.