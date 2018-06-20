Глава ЦИКа Башкирии убежал от журналистов, попросивших прокомментировать рекомендацию Высшей аттестационной комиссии

Глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев убежал от журналистов, попросивших прокомментировать рекомендацию Высшей аттестационной комиссии о лишении его ученой степени.

Хайдар Валеев проводил пресс-конференцию, посвященную выборам депутатов в Госсобрание республики, которые пройдут в сентябре.

В конце конференции журналист «Эха Москвы» попросил прокомментировать ситуацию с диссертацией, на что господин Валеев развел руками, встал из-за стола и быстро направился к выходу.

Журналисты государственных каналов попросили Хайдара Валеева ответить еще на несколько вопросов, однако после них вопрос о диссертации снова был задан. Председатель Центризбиркома в этот раз сказал, что еще ничего не решено, отвернулся и ушел.). Хайдар Валеев может лишиться степени доктора политических наук. Решение об этом было принято после обращения сообщества «Диссернет» в диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета, а затем и в Высшую аттестационную комиссию. В диссертации главы Центризбиркома были обнаружены масштабные заимствования, а сама работа признана оригинальной лишь на 35%.

Добавим, что на прошедших президентских выборах с Центризбиркомом республики было связано несколько скандалов. Для их разрешения в Башкирию пришлось приехать представителям ЦИК России.