Глава ЦИКа Башкирии убежал от журналистов, попросивших прокомментировать рекомендацию Высшей аттестационной комиссии
Глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев убежал от журналистов, попросивших прокомментировать рекомендацию Высшей аттестационной комиссии о лишении его ученой степени.
Хайдар Валеев проводил пресс-конференцию, посвященную выборам депутатов в Госсобрание республики, которые пройдут в сентябре.
В конце конференции журналист «Эха Москвы» попросил прокомментировать ситуацию с диссертацией, на что господин Валеев развел руками, встал из-за стола и быстро направился к выходу.
Журналисты государственных каналов попросили Хайдара Валеева ответить еще на несколько вопросов, однако после них вопрос о диссертации снова был задан. Председатель Центризбиркома в этот раз сказал, что еще ничего не решено, отвернулся и ушел.). Хайдар Валеев может лишиться степени доктора политических наук. Решение об этом было принято после обращения сообщества «Диссернет» в диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета, а затем и в Высшую аттестационную комиссию. В диссертации главы Центризбиркома были обнаружены масштабные заимствования, а сама работа признана оригинальной лишь на 35%.
Добавим, что на прошедших президентских выборах с Центризбиркомом республики было связано несколько скандалов. Для их разрешения в Башкирию пришлось приехать представителям ЦИК России.
Комментарии2
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ugiazov 20 июня 2018 | 19:02
Лозунг: "Помогите таланту, серость сама пробьётся" шагает по России.
nikolaitschi 20 июня 2018 | 20:16
Раньше гоняли за длинные прически, потом за короткие и ирокезы, теперь за дисертации.
Мода у них такая, а как еще посредственности самоутвердиться. Я бы не звание отбирал, а татуировку на видном месте делал "Доктор", как раньше писали "Хочу на Луну"