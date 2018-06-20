Будущие кандидаты в мэры Москвы сегодня встретятся с Советом муниципальных депутатов, чтобы обсудить прохождение так называемого «муниципального фильтра». Это может помочь в сборе подписей депутатов, — сказал в эфире «Эха Москвы» один из возможных кандидатов в мэры Антон Красовский.

В свою очередь, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, также подавший документы в Мосгоризбирком, сомневается, что представителя оппозиции допустят на выборы.

Сегодня, после 19 часов, мы ожидаем в нашем эфире еще одного потенциального кандидата в мэры – Дмитрия Гудкова.