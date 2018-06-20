Семье бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650, — сообщает Форбс со ссылкой на директорат гражданской авиации Люксембурга. Такой самолет стоит около 70 миллионов долларов. Из документов, датированных 11 мая 2018 года, следует, что воздушное судно оформлено на компанию, зарегистрированную на Бермудских островах – на нее же был оформлен бизнес-джет семьи Шуваловых Bombardier. Представитель Шувалова отказался комментировать эту информацию. В то же время, информированный источник сообщил, что бывший чиновник, возможно, не владеет джетом напрямую, но самолет эксплуатируется в его интересах. По итогам 2017-го года, Шувалов задекларировал более 90 миллионов рублей доходов, а его супруга – 89 миллионов. Напомню, сейчас Шувалов возглавляет Внешэкономбанк.