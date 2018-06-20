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18:38, 20 июня 2018

Семье бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650

Семье бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650, — сообщает Форбс со ссылкой на директорат гражданской авиации Люксембурга. Такой самолет стоит около 70 миллионов долларов. Из документов, датированных 11 мая 2018 года, следует, что воздушное судно оформлено на компанию, зарегистрированную на Бермудских островах – на нее же был оформлен бизнес-джет семьи Шуваловых Bombardier. Представитель Шувалова отказался комментировать эту информацию. В то же время, информированный источник сообщил, что бывший чиновник, возможно, не владеет джетом напрямую, но самолет эксплуатируется в его интересах. По итогам 2017-го года, Шувалов задекларировал более 90 миллионов рублей доходов, а его супруга – 89 миллионов. Напомню, сейчас Шувалов возглавляет Внешэкономбанк.

Комментарии

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ura_123 20 июня 2018 | 18:43

Щеночки корги видать в цене...

danko1 20 июня 2018 | 18:47

ura_123: Да нет, это нищие россияне и несостоявшиеся пенсионеры оплачивают сейчас и будут оплачивать в будущем прихоти Шувалова и другого ворья, как москвичи уже скинулись против своего желания на 3 млрд. на ремонт шуваловской высотки за счет своих взносов на его капремонт.

ura_123 20 июня 2018 | 18:57

danko1: Ну у него же не вся сталинская высотка,а всего один этаж-каких то полторы тыщи квадратов! Ну а где с каргой корги разводить?
:-)

huyt 20 июня 2018 | 19:17

ura_123: Откуда же деньги у бывшего госслужащего, и не только на самолёт? Собачек будет возить. Что поделать? К таким закон сегодня не применим.

ura_123 20 июня 2018 | 19:42

huyt: Хороший вопрос)))

huyt 20 июня 2018 | 19:47

ura_123: Так Шувалову со своей супругой чтобы накопить денег на этот самолёт надо не есть и не пить и не за что больше не платить лет 30.

uhovostro 20 июня 2018 | 18:54

ura_123: Да заработал он это всё тяжёлым непосильным трудом, своей трудовой копейкой! Откладывал, экономил, рационально планировал свой семейный бюджет - вот и прикупил небольшой самолётик, делов-то...

opponent70 20 июня 2018 | 18:48

Где Венедиктов, с пеной на бороде, доказывающий непричастность жулика?!!

trans 20 июня 2018 | 18:53

И не сами ли мы своим равнодушием, своим боязливым уползанием в норки «маленьких людей», порождаем ту наглую, презрительную, циничную ухмылку властьимущих, с которой те взирают на своих подданных как на бессловесный, покорный скот?

tag188 20 июня 2018 | 18:55

Кому-то новенькие самолеты, а кому -- повышение НДС, пенсионного возраста, тарифов ЖКХ и тд.
Выбрали -- кушайте теперь стабильность половником :))

oneoretwo 20 июня 2018 | 18:58

...вор...

opponent70 20 июня 2018 | 19:24

Один уважаемый посетитель сайта "starokozlovicky2gus", предложил применять к таким чиновникам метод исправления -дефенестрацию... Абсолютно с ним согласен! Даже если дефенестрация будет произведена из иллюминатора его самолета, во время полета... Горбатого могила исправит.

kazlevich1949 20 июня 2018 | 19:45

Вы ещё для пущего реализьму скажите, что и Крым принадлежит России...

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