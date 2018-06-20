Спикер питерского Заксобрания признал факт аренды трёх домов, которые по закону предназначаются ветеранам и инвалидам
Подспудно он раскритиковал Смольный.
История с тремя домиками, которые обнаружили у спикера Петербургского парламента, началась с расследования «Новой газеты». Издание обнаружило, что Вячеслав Макаров арендовал их в Курортном районе на 10 лет. Проблема лишь в том, что домики предназначались для ветеранов и инвалидов. Сам спикер выглядит хорошо и здоровым человеком, — писало издание, — и в боевых действиях он участия не принимал. Но сегодня выяснилось, что Макаров всё-таки является. Ветераном.
Правда, на сайте городского парламента ветеранство Макарова не указано. Вместе с признанием правоты расследования, спикер также раскритиковал состояние домиков, которые ему передали в аренду.
Стоит отметить, что за состоянием домиков следит Смольный и он же, как писала «Новая», выделил целую армию работников на приведение дач в порядок. Впрочем, ещё год назад сам Макаров называл себя «аскетом» и говорил про то, что роскошь ему не нужна. Так главный питерский единоросс комментировал расследование в котором говорилось, что его близким принадлежит фешенебельная Квартира на легендарной даче Шварца на Каменном острове.
Автор питерского закона о госдачах Наталия Евдокимова сказала «Эху», что история с домиками Вячеслава Макарова может быть далека от завершения, и у него есть все шансы завладеть землёй в Курортном районе.
По словам корреспондента «Новой», сейчас спикер пользуется бывшей госдачей Валентины Матвиенко на Ленинградской улице в посёлке Солнечное.
Комментарии4
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orein51 20 июня 2018 | 18:39
во сука... в смысле, "собачка"...
ura_123 20 июня 2018 | 18:52
Что там в майских указах от 2012 года было про домики для ветеранов?
Портяноиды,этож конечно всё пятая колонна национал предателей и либерасты с Навальным грабят эту страну?
morganafata 20 июня 2018 | 18:55
Моя мама блокадница, инвалид, ветеран за всю жизнь ни чего не получила от этих ................ А этот ишь, молодец, все за нее получил. Теперь понятно почему он у нас такой богомолец. Только Бог не гундяев, от него не откупишься.
nikolashin2017 20 июня 2018 | 19:04
"пропустите ветерана,
у него же ноют раны":
а бесстыдным кобелям
по сопатке и ноздрям...