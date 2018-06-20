Миллиард кредитных рублей возможно был похищен при участии советника губернатора Петербурга

Артём Шейкин стал фигурантом расследования издания «Фонтанка.Ру».

Деньги у банка брали компании, которые планировали построить металлургический завод в Колпино. В 14-м году петербургский градоначальник Георгий Полтавченко называл этот проект стратегически важным. А позже ещё и заложил на месте стройки первый камень. С тех пор, кроме него и забора там больше ничего не появилось. Компании, которые принадлежат предпринимателю Александру Запевалову взяли, а после неоднократно рефинансировали миллиардный кредит у банка ВТБ. Как удалось выяснить изданию «Фонтанка.ру» на самом деле эти деньги попросту выводили через сторонние фирмы. В частности по данным журналистов, принял участие в сомнительных сделках и советник губернатора Артём Шейкин. Правда, участвовал он не напрямую, а, через своих родственников. Понять, проходили ли через руки Шейкина именно деньги ВТБ с учётом схемы, которую использовали злоумышленники, практически невозможно, считает автор расследования журналист Денис Коротков.

Отметим, что часть денег бизнесмен Запевалов выводил через английские фирмы, которые, как выяснилось, принадлежали ему и его супруге. Одна из них зарегистрирована в Лондоне по адресу, с которым связаны несколько сотен офшорных компаний как из России, так и из Украины.

Компетентные органы должны проверить участие советника губернатора Шейкина в схеме хищения денег и установить, может ли он занимать свою должность, считает руководитель петербургского отделения Трансперенси Дмитрий Сухарев.

Артём Шейкин работает советником Георгия Полтавченко начиная с 2017-го года. До этого, с 10-го по 15-й он также был советником, но не в Смольном, а в Управлении делами президента по Санкт-Петербургу. Шейкин входил в общественный совет городского комитета по строительству.