Уругвай открыл счет в матче с Саудовской Аравией в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу
Уругвай открыл счет в матче с Саудовской Аравией в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Гол забил Луис Суарес. В случае, если игра закончится вничью или победят уругвайцы, команда России официально выйдет в плей-офф турнира.
Сегодня сборная Ирана сыграет с командой Испании. Матч начнется в 21 час.
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