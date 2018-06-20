Социологи из ВЦИОМ рекомендовали Сергею Собянину пересмотреть свой политический образ перед выборами мэра Москвы
Ему посоветовали стать более живым и человечным, — сообщает РБК со ссылкой на специальное исследование, которое было проведено для мэрии. Для оптимизации имиджа Собянин должен демонстрировать больше любви и уважения к москвичам, а не к федеральному центру, защищать памятники архитектуры, знать историю города и выносить на обсуждение с жителями волнующие их вопросы. Социологи говорят, что москвичи хотели бы видеть нового мэра, скорее, служителем, чем менеджером.
Комментарии5
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sergei_tn 20 июня 2018 | 18:33
Какой велено образ таскать на себе, тот он и таскает.
astet 20 июня 2018 | 18:45
sergei_tn: Социологи из ВЦИОМ рекомендовали Сергею Собянину пересмотреть свой политический образ перед выборами мэра Москвы
Зачем7
Или эти горе-специалисты
ставят под сомнение победу Собянина
в отсутствие Навального???
Собянин победит,
даже если он будет дьяволом!!!
За кого ещё может проголосовать быдло?
oneoretwo 20 июня 2018 | 18:36
Ему посоветовали стать более живым и человечным...
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...легче сказать, чем сделать: оно то ведь знает сколько и каких статей за ним волокутся...
какое уж там веселье...
supostat 20 июня 2018 | 18:40
Есть только один способ стать более живым и человечным: посадить всех казачков, кто хлестал нагайками людей, потом встать на колени и ивиниться перед народом. А пока, сколько бы эта дрянь не кривлялась, прикидываясь живым и человечным - не поверим!
captaingeorge 20 июня 2018 | 18:46
Очень похоже на сексуальные игры... Может ему попробовать себя в роли медсестры или чемпионки по гимнастике?