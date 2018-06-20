Социологи из ВЦИОМ рекомендовали Сергею Собянину пересмотреть свой политический образ перед выборами мэра Москвы

Ему посоветовали стать более живым и человечным, — сообщает РБК со ссылкой на специальное исследование, которое было проведено для мэрии. Для оптимизации имиджа Собянин должен демонстрировать больше любви и уважения к москвичам, а не к федеральному центру, защищать памятники архитектуры, знать историю города и выносить на обсуждение с жителями волнующие их вопросы. Социологи говорят, что москвичи хотели бы видеть нового мэра, скорее, служителем, чем менеджером.